Achetez une coque Nomad premium pour votre Google Pixel 4 à 50% de réduction avec ce code exclusif

Si vous vous en tenez au Google Pixel 4 cette année au lieu de passer au Pixel 5, Nomad vous donne la possibilité d’économiser sur une certaine protection afin de favoriser sa longévité.

Le fabricant d’accessoires de haute technologie offre aux lecteurs Android Central 50% de réduction sur les prix réguliers sur ses étuis pour téléphones de la série Pixel 4 pour une durée limitée seulement. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser le code ANDROIDCENTRAL lors du paiement sur son site. Ce code laisse tomber les cas aussi bas que 20 $, bien qu’il expire ce week-end, vous n’avez donc pas longtemps pour en tirer le meilleur parti.

À moitié

Coques Nomad Google Pixel 4

Si vous souhaitez un nouvel étui pour votre téléphone de la série Pixel 4, vous pouvez économiser 50% sur un étui élégant et fonctionnel de Nomad. La vente propose des options en cuir robuste ainsi que des étuis compatibles avec les objectifs Moment. Le code ci-dessous prend 50% de réduction sur les PDSF.

À partir de 20 $

Avec coupon: ANDROIDCENTRAL

Il existe quelques options différentes en vente, notamment des étuis en cuir robustes pour Pixel 4 et Pixel 4 XL, ainsi que des étuis compatibles avec les objectifs Moment pour améliorer votre jeu de photographie mobile.

Les étuis Nomad utilisent du cuir Horween de première qualité qui vieillit en une patine unique au fil du temps et chaque étui est conçu avec une protection contre les chutes à l’esprit. En fait, l’étui robuste de Nomad est conçu pour protéger contre les chutes jusqu’à 6 pieds grâce à un corps en polycarbonate de haute qualité et un pare-chocs externe en caoutchouc qui devrait être plus que suffisant pour les chutes occasionnelles.

Le chargement Qi est toujours possible grâce à la finesse de l’étui et chaque étui a une doublure en microfibre pour aider à garder le téléphone à l’intérieur sans rayures. Les étuis sont disponibles en noir ou en marron pour convenir à votre style.

La version compatible Moment est essentiellement la même que le boîtier robuste, mais permet le montage d’objectifs Moment de la série M. Étant donné que le Pixel 4 ne dispose pas d’un objectif ultra-large, cet étui permet d’en équiper facilement un lorsque vous en avez besoin ou d’ajouter l’une des nombreuses autres options d’objectif de Moment.

Si ces remises Nomad ne vous ont pas vendu, consultez nos listes des meilleurs étuis pour Pixel 4 et des meilleurs étuis pour Pixel 4 XL pour quelques alternatives.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.