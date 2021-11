Achetez une manette de jeu Razer Kishi pour Android à 44% de réduction

Si vous n’avez pas encore acheté de contrôleur de jeu Razer Kishi Android, c’est votre opportunité. Pour le Black Friday 2021, Best Buy réduit le Razer Kishi de 44%, ce qui signifie qu’il est disponible pour seulement 45 $. Étant donné que ce contrôleur coûte normalement environ 80 $, vous pouvez économiser pas mal d’argent en en achetant un dès maintenant.

Le Razer Kishi est considéré comme l’un des meilleurs contrôleurs de jeu Android, ce qui signifie qu’il est parfait pour obtenir un avantage dans n’importe quel temps de jeu compétitif ou occasionnel dans les meilleurs jeux Android. Le Razer Kishi fonctionne de la même manière que le Nintendo Switch Joy-Cons, allant de chaque côté de votre téléphone afin que vous ayez une prise en main confortable au lieu d’avoir à utiliser maladroitement les commandes tactiles. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de régler votre téléphone, d’un support ou d’un clip : emportez-le simplement avec vous et jouez, pas de problème !

Le Razer Kishi est également parfait pour Xbox Cloud Gaming, ce qui signifie que toute personne possédant un abonnement Xbox Game Pass Ultimate peut diffuser des titres de la bibliothèque sur son téléphone. Cela inclut les titres Xbox de première partie, qui lancent le jour et la date dans le service.

Une manette de jeu Android Razer Kishi à 44% de réduction

Le Razer Kishi peut également être ajusté, il est donc compatible avec une variété de téléphones Android différents, pas seulement une poignée de modèles particuliers. Quel que soit le type de jeu auquel vous voulez jouer, ce sera probablement plus confortable et agréable avec un contrôleur comme le Razer Kishi. Il est peu probable qu’il soit moins cher qu’il ne l’est actuellement pendant un certain temps, alors si cela vous semble attrayant, n’attendez pas.

En attendant, si vous êtes plutôt intéressé par certains jeux sur console, vous pouvez consulter les meilleures offres PS5 Black Friday disponibles dès maintenant.

