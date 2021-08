Achetez une voiture de luxe sans prêt ! Voici comment

Avec la multipropriété, vous n’aurez pas à contracter de prêt pour votre voiture. Au lieu de cela, vous pouvez facilement le payer avec les retours de votre investissement.

Une voiture de luxe est un marqueur clé de son statut financier et social. En tant que personne qui va bien dans la vie, vous voudriez naturellement communiquer votre statut avec une voiture de luxe élégante. Mais si un prêt automobile fait partie du plan, tenez bon. Il existe de meilleures options pour financer vos aspirations qui vous permettent d’optimiser vos ressources et d’économiser votre argent durement gagné.

Financer votre voiture avec un prêt bancaire

Disons que vous vous êtes concentré sur une BMW X1 comme véhicule de choix. La version essence du SUV est disponible à un prix sur route d’environ Rs 45 lakh en Inde. En supposant que vous ayez accumulé un fonds de Rs 25 lakh, vous avez toujours besoin d’un prêt de Rs 20 lakh pour financer l’achat.

Avec des taux d’intérêt allant de 7 à 14%, les prêts automobiles sont facilement disponibles auprès des banques. En supposant que vous contractiez un prêt de Rs 20 lakh à 7% d’intérêt, vous devrez rembourser Rs 23,76 lakh sur une période de cinq ans, y compris Rs 3,76 lakh comme intérêts. De plus, vous devrez peut-être payer des frais de traitement uniques d’environ 5 000 Rs sur le prêt. C’est beaucoup d’argent à payer pour un bien qui se dépréciera à la minute où vous sortirez de la salle d’exposition !

Principes de base de la propriété fractionnée

Avec la multipropriété, vous n’aurez pas à contracter de prêt pour votre voiture. Au lieu de cela, vous pouvez facilement le payer avec les retours de votre investissement.

La propriété fractionnée de biens commerciaux pré-loués est un mode d’investissement relativement nouveau offrant des taux d’intérêt attractifs et des rendements stables. L’investissement immobilier commercial en Inde a traditionnellement été dominé par les grandes entreprises et institutions qui peuvent se permettre de payer les crores de roupies nécessaires pour investir dans l’immobilier commercial de grande valeur. Le modèle de propriété fractionnée vise à modifier cette tendance en divisant le prix de la propriété en unités plus petites («fractions») pour les rendre abordables pour les investisseurs de détail.

Ces dernières années, la propriété fractionnée a acquis une réputation d’investissement à faible risque et à rendement élevé avec des revenus locatifs assurés et une appréciation du capital. Avec un rendement locatif moyen de 8 à 12 % et un taux d’appréciation du capital compris entre 5 et 10 % par an, il s’impose rapidement comme l’une des classes d’actifs les plus attractives pour les investisseurs.

Acheter une voiture de luxe grâce à des actifs fractionnaires

Disons que vous souhaitez acheter une BMW X1 via la voie de la multipropriété. Vous pouvez investir le même montant d’argent (Rs 25 lakh) dans une propriété commerciale pendant cinq ans. Comme l’actif est pré-loué, vous commencerez à gagner un revenu locatif de Rs 2,25 lakh par an (à un rendement locatif de 9%) dès la première année elle-même. De plus, le loyer augmentera de 15 % tous les trois ans selon le contrat avec le locataire.

En attendant, la valeur de votre investissement augmentera également à un taux de 5 à 10 % par an. En supposant que l’appréciation du capital ait lieu à un taux modeste de 7 % par an, la valeur de votre investissement atteindra Rs 35,06 lakh, ce qui signifie une augmentation de Rs 10,06 lakh sur une période de cinq ans. Le revenu du loyer (Rs 2,25 lakh par an x ​​5 ans) mettra Rs 11,25 lakh supplémentaire dans votre cagnotte. Par conséquent, vous aurez un total de Rs 46,31 lakh à votre disposition, ce qui peut facilement payer la voiture avec de la monnaie à revendre.

Comme vous pouvez le voir, la route de la propriété fractionnée a non seulement permis de vous faire économiser 20 lakh Rs sur le montant principal, mais également 3,76 lakh Rs en intérêts et frais de traitement uniques. Le seul inconvénient ? Retarder votre achat de cinq ans pour permettre à la magie de la multipropriété d’opérer pour vous.

Stabilité et liquidité

Les principales plateformes de multipropriété ne traitent que des propriétés commerciales pré-louées qui permettent aux investisseurs de gagner des loyers dès le premier mois lui-même. Avec des locataires bloqués pour une période convenue (par exemple, cinq à sept ans), vous pouvez vous attendre à une plus-value du capital ainsi qu’à des revenus locatifs assurés sur votre investissement. Outre des rendements attrayants et stables, les propriétés fractionnées sont des actifs immobiliers liquides que vous pouvez retirer à tout moment. Assurez-vous de l’inclure parmi vos options de financement la prochaine fois que vous envisagez d’acheter un 4×4 de luxe!

(Par Aankush Ahuja, directeur du développement commercial et des investissements, hBits.)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier lors de tout investissement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.