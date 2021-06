Achetez-vous l’un des nouveaux bracelets Apple Watch International Collection ?

Apple a dévoilé aujourd’hui 22 nouveaux bracelets Sport Loop dans le cadre de sa nouvelle “Collection Internationale” en édition limitée. Ils sont inspirés de différents pays du monde, et bien qu’Apple ne puisse pas dire qu’ils ont été créés pour les Jeux olympiques, le timing est parfait.

L’année dernière, Filipe Espósito de . a pu découvrir un nouveau cadran de montre «international» dans le code watchOS 7. Depuis que les Jeux olympiques ont été reportés en raison de COVID-19, cette fonctionnalité n’a jamais vu le jour jusqu’à présent.

Chaque groupe coûte 49 $ et ce sont des éditions limitées, on ne sait donc pas combien de temps Apple continuera à les vendre. La Black Unity Apple Watch Series 6, par exemple, a disparu de la page officielle de l’Apple Store, mais il est toujours possible de l’acheter sur un lien direct.

Ces 22 nouveaux bracelets Apple Watch sont disponibles en deux tailles différentes : 40 mm et 44 mm. Différent des nouveaux bracelets Solo Loop qui sont disponibles en neuf tailles différentes avec deux versions, ils sont faciles à acheter puisqu’il vous suffit de suivre la taille de votre Apple Watch.

Vérifiez ci-dessous toutes les nouvelles couleurs de bande :

France, Allemagne et Grande-Bretagne

Australie, Belgique, Brésil

Canada, Chine et Danemark

Grèce, Italie et Jamaïque

Japon, Mexique et Pays-Bas

Nouvelle-Zélande, Russie et Afrique du Sud

Corée du Sud, Espagne et Suède



Lequel des bracelets Apple Watch International Collection envisagez-vous d’acheter ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

