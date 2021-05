Achraf Hakimi de l’Inter Milan ouvert à un transfert au Bayern Munich, affirme l’agent

Alors que le Bayern Munich continue de chercher de la profondeur à l’arrière droit, le défenseur de l’Inter Milan Achraf Hakimi serait apparu comme une option pour les Bavarois. Bien qu’il semble que l’intérêt du Bayern ne soit pas concret, les gens des médias ont repris la rumeur et l’ont suivie. Fondamentalement, tout le monde a compris que l’ancien homme du Borussia Dortmund serait parfait dans un rôle d’ailier dans le système de Julian Nagelsmann.

Sport1 affirme que Hakimi serait ouvert à un déménagement s’il était contacté, ce qui est pratiquement confirmé par l’agent du joueur (par Spox).

Camaño: “Achraf est très heureux à l’Inter. Il ne pense à rien d’autre.” L’agent, cependant, garde la porte ouverte au Bayern: “Qui n’aimerait pas jouer pour le FC Bayern?” [@kerry_hau] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 mai 2021

Cependant, l’Inter Milan n’est pas disposé à se séparer du joueur pour moins de 45 millions d’euros. Ce serait environ 45 millions d’euros de trop pour le Bayern Munich, qui n’a pratiquement plus d’argent. Le club a déjà dépensé 65 millions d’euros cet été pour Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann. À moins de vendre tout le bois mort de l’équipe et peut-être d’obtenir des frais de prêt pour Alexander Nubel (à condition que quelqu’un accepte de payer pour lui), le Bayern ne peut pas se permettre le prix demandé par l’Inter.

Beaucoup de choses devraient changer pour rendre le transfert possible. L’entraîneur de l’Inter Antonio Conte aime apparemment Hakimi, et avec l’homme ayant remporté le Scudetto cette saison, il a l’air plutôt en sécurité dans son travail. Les propriétaires chinois de l’Inter cherchent également apparemment à vendre le club bientôt, et il est peu probable qu’ils veuillent dévaluer leur équipe en vendant un jeune défenseur dynamique comme Hakimi à bon marché.

Malheureusement, cela semble être l’un de ces transferts qui n’aboutiront à rien. Hakimi aurait été un bon joueur à acheter – il est jeune, rapide et connaît bien la Bundesliga – mais les circonstances le rendent actuellement impossible. Hasan «Brazzo» Salihamidzic et Marco Neppe devront mettre leur cap sur la réflexion – j’espère qu’ils pourront trouver un autre Alphonso Davies quelque part.