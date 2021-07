Achraf Hakimi est déjà joueur du PSG

in

04/07/21 à 21:16 CEST

Le PSG a déjà bouclé son premier but, qui n’est autre que l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi. L’opération dont nous sommes venus en détail dans le journal SPORT et que nous avons pu confirmer, est fermée depuis cet après-midi.

Finalement L’Inter Milan a baissé ses prétentions initiales de 90 millions et l’opération est terminée clôture à 70 millions que l’équipe parisienne avait mis un terme à l’opération.

Désormais, seul le Dernière procédure qui passe par l’examen médical que l’international marocain doit passer ce mardi prochain. Une fois que je m’en remets. Ce sera quand il signera l’engagement qui le lie au club français pour les cinq prochaines saisons. C’est-à-dire, jusqu’à la fin de la campagne 2025-2026.

Une étape de plus dans l’éblouissante carrière de Achraf qui fera le grand saut en championnat de France, le quatrième des cinq grands championnats où il évoluera à tout juste 22 ans. Vous savez déjà ce que c’est que de jouer dans le championnat espagnol où il a fait ses débuts avec le Real Madrid avant d’être prêté à Borussia Dortmund où il a été militaire pendant deux saisons.

Depuis son arrivée en 2018 jusqu’à la fin de la mission l’été dernier 2020. C’est alors que le transfert à la Inter de Milan, à sa première expérience dans le championnat italien. Désormais, une fois l’opération fermée, il fera connaissance avec le football français.

Le Real Madrid fait payer les droits d’entraînement

C’est clair que L’Inter Milan gagnera un minimum de 20 par joueur à qui il y a tout juste un an, il a signé le Real Madrid pour 40 millions plus 5 variables et pour une période de cinq saisons. Un transfert où l’équipe blanche gardait un droit de premier refus par le joueur dans le cas où l’Inter déciderait de le transférer. Droit de préemption qu’il n’a finalement pas exercé mais qui percevra une somme au titre des droits à la formation des joueurs.

Une fois cette opération clôturée, celle de l’ancien joueur madrilène Sergio Ramos pourra également être activée, à l’issue de la réunion que le représentant et frère du joueur, René Ramos, a tenue avec le conseil d’administration parisien jeudi dernier.

L’intention de Ramos est les deux années que le Real Madrid ne lui a pas offertes. Il reste encore beaucoup de choses à peaufiner avant de pouvoir dire que l’ancien joueur de l’équipe blanche devient un coéquipier de Navas, Neymar, Mbappé, Di Maria etc... et où il fait déjà partie Achraf hakimi.