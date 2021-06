Achraf Hakimi et Erling Haaland dans

in

La campagne 2020/21 de Chelsea s’est terminée de la meilleure des manières alors que les hommes de Thomas Tuchel ont remporté le prix le plus convoité du football interclubs européen.

Contre toute attente, les Bleus ont triomphé en Ligue des champions, battant Man City de Pep Guardiola 1-0 pour soulever le trophée.

.

Chelsea a remporté le trophée de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire, mais Abramovich n’a pas l’intention d’arrêter de gagner là-bas

C’était une fin amplement méritée pour une saison à l’envers à Stamford Bridge.

Après avoir dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs l’été dernier, Frank Lampard a connu des difficultés au cours des six premiers mois de la campagne et a reçu ses ordres de marche de Roman Abramovich après seulement 18 mois sur la sellette.

Tuchel, cependant, a tout changé. Il a aidé Chelsea à passer de la neuvième à la quatrième en Premier League, mais s’est incliné en finale de la FA Cup contre Leicester avant de triompher de City à Porto.

La soif d’Abramovich pour plus de trophées est plus forte que jamais et il est entendu qu’il est prêt à accorder à Tuchel un coffre de guerre sain cet été alors que son équipe cherche à détrôner City en tant que champion d’Angleterre la saison prochaine.

Mais qui pourrait signer Chelsea et à quoi pourraient-ils ressembler avec leurs objectifs la saison prochaine ? talkSPORT.com a le verdict…

Achraf Hakimi (Inter Milan)

Les Blues se sont engagés dans une longue bataille de transfert avec le PSG pour Hakimi de l’Inter, les deux parties se voyant refuser une offre de 51 millions de livres sterling.

Hakimi est parti pour l’Inter en 2020 après deux saisons prêtées au Borussia Dortmund par le Real Madrid et a prospéré en Serie A la saison dernière, fournissant sept buts et huit passes décisives lors de sa première campagne là-bas.

Ses prouesses d’attaque électriques sur le flanc droit ont été la clé du succès de l’Inter dans sa campagne victorieuse, mais des questions ont été posées sur sa place à Chelsea en raison de la présence de Reece James.

. – .

Hakimi, l’international marocain, a quitté le Real Madrid pour l’Inter après deux saisons impressionnantes avec Dortmund

James est sans aucun doute l’un des talents les plus brillants du club et il y a des suggestions qu’il pourrait être utilisé comme défenseur central droit si Hakimi arrive au club.

Ce que cela signifie pour le capitaine du club Cesar Azpilicueta, cependant, reste à voir.

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Ce n’est un secret pour personne que Chelsea est à la recherche d’un nouvel attaquant cet été et Erling Haaland est en tête de la liste de souhaits d’Abramovich.

Et avec Harry Kane qui serait en route pour Manchester City, Chelsea verra un rival de moins pour la signature de Haaland. Il est l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial, terrorisant les défenses à travers l’Europe alors qu’il n’a que 20 ans.

L’international norvégien a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues avec Dortmund la saison dernière et est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde.

Et les Blues seraient prêts à profiter de la pire situation financière de leurs rivaux pour assurer un transfert à Haaland cet été.

.

Haaland a déjà 126 buts à son actif dans sa carrière à seulement 20 ans

Plusieurs rapports affirment que Chelsea a ouvert des pourparlers avec le club de Bundesliga sur un accord – qui serait de l’ordre de 170 millions de livres sterling.

Les Blues pourraient proposer des joueurs dans le cadre de l’accord, le nom de Tammy Abraham ayant été mentionné lors des discussions initiales.

L’arrivée de Haaland pourrait sonner le glas d’une place de titulaire pour Timo Werner dans le XI, l’attaquant allemand n’ayant marqué que 11 buts lors de sa première campagne en Premier League.

Il serait très probablement invité à former un partenariat avec Kai Havertz, qui a également connu des difficultés au début de la campagne 2020/21 mais l’a terminée en beauté avec de bonnes performances et le vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Comment Chelsea pourrait s’aligner sur les objectifs de transfert

Est-ce ainsi que Chelsea pourrait s’aligner la saison prochaine ?