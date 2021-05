Achraf Hakimi se mouille pour la Palestine sur Twitter

10/05/2021 à 19:53 CEST

.

L’international marocain Achraf Hakimi n’a pas voulu garder le silence face aux récents événements à JérusalemCela est particulièrement vrai après que la police israélienne a fait irruption dans la mosquée Al Aqsa samedi soir dernier, ce qui a provoqué une grande indignation dans le monde arabe.

Le défenseur de l’Inter Milan, anciennement du Real Madrid, s’est mouillé sur son compte Twitter (avec 466000 followers) simplement en tapant le hashtag #FreePalestine, ainsi que les émoticônes cœur brisé et les mains jointes en position de prier.

Huit heures plus tard, le message de Hakimi comptait près de 9 000 retweets et plus de 24 000 «j’aime», et de nombreux internautes ont applaudi le geste du Marocain en le comparant avec le silence de l’international égyptien de Liverpool Mohamed Salah, qui se trouve être le footballeur arabe le plus célèbre du monde.

La question palestinienne est l’une des plus sensibles de tout le monde arabe, quelles que soient les positions de leurs gouvernements, et les différentes guerres ou incidents avec Israël suscitent généralement une grande solidarité populaire, stimulé par la couverture offerte par les nombreuses télévisions qui ont aujourd’hui une suite dans tout le monde arabe.