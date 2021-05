Achraf Hakimi sur la question de savoir s’il aurait pu aider le Real Madrid ce soir: “Odriozola n’est-il pas là?”

L’ancien arrière droit du Real Madrid et actuel champion de Serie A Achraf Hakimi s’est entretenu avec Onda Cera de son récent championnat, de son désir de jouer pour le Real Madrid, et plus encore. Cette interview a eu lieu hier soir. Hakimi a également eu une interview avec El Chiringuito il y a deux jours. Ces citations peuvent être trouvées ici.

On a demandé à Hakimi s’il pouvait ou non aider le Real Madrid ce soir lors de l’affrontement de l’équipe en Ligue des champions contre Chelsea à Stamford Bridge lors du match retour des demi-finales de l’UEFA Champions League.

«Odriozola n’est-il pas là?» Dit Hakimi. «Eh bien, c’est lui qui doit se conformer demain. Le Real Madrid avait le droit de premier refus. ils ont eu l’opportunité de m’avoir cet été mais en raison des circonstances, cela ne pouvait pas être “

Hakimi a également parlé de son expérience du jeûne pendant le Ramadan.

«Pendant le Ramadan, nous ne pouvons ni manger ni boire», a déclaré Hakimi. “Avec la formation, j’essaie de le porter de la meilleure façon possible,”