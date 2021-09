Achraf : « Mon départ de Madrid en 2020 n’avait rien à voir avec Zidane, c’était lié à la pandémie »

De tous les grands noms qui ont signé pour le PSG cet été, Achraf Hakimi a été l’interprète le plus remarquable. Lors du match du week-end contre Metz, Achraf a épargné les rougissements de son club en inscrivant deux buts, dont un vainqueur à la 95e minute en seconde période. L’arrière droit s’est parfaitement intégré et a connu une croissance exponentielle en tant que talent grâce à son passage au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan. Dans une interview avec MARCA, Achraf a apporté des éclaircissements sur certaines des rumeurs circulant concernant son départ officiel du Real Madrid à l’été 2020 :

“J’ai beaucoup appris de Zidane”, a révélé le Marocain. “Ce qui s’est passé en 2020 n’a rien à voir avec lui. Il y a d’autres aspects, notamment liés à la pandémie et au Real Madrid, qui m’ont fait partir. j’ai eu une conversation avec lui [Zidane] et cela restera entre nous. Il pensait différemment.

Le club a dû réagir rapidement aux réalités de la pandémie de Coronavirus et les départs à gros budget de Reguilon et Achraf ont été des stabilisateurs dans une période difficile. Le club et les fans n’aiment pas perdre leurs meilleurs jeunes talents, mais la pandémie a entraîné des exceptions pour chaque règle. Achraf n’a aucune rancune et a plutôt fait allusion à un retour potentiel à Madrid à l’avenir.

“Le Real Madrid est le club de mon enfance et grâce à ce club, je suis là où je suis aujourd’hui”, a expliqué Achraf. “Je suis très reconnaissant. Je n’ai pas encore eu la chance de réussir là-bas, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à l’avenir.