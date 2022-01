Acko Assurances Générales dévoile une nouvelle campagne print

Ogilvy a publié une campagne imprimée pour Acko General Insurance Limited. Acko, la compagnie d’assurance de la nouvelle génération, souhaitait faire comprendre aux jeunes férus de numérique l’avantage d’utiliser ses services fluides et sans papier par rapport aux assureurs traditionnels. Afin de communiquer cela au consommateur, l’agence a créé une nouvelle campagne pour la compagnie d’assurance.

Cela vient également du fait que les compagnies d’assurance en Inde sont connues pour les camions de paperasse qu’elles font remplir à leurs clients pour qu’ils les soumettent à leurs dossiers. Les tracas liés à l’obtention d’une réclamation deviennent un énorme obstacle à cause de cela. En conséquence, la paperasserie devient un problème énorme et réel pour les assurés. Par conséquent, Acko a voulu exagérer le point douloureux. Dans ce cas, la paperasse. « Nous avons créé un décor de bureaux typiques de brique et de mortier en Inde – dans un état décrépit, avec des piles de fichiers et de dossiers. Grâce à cette exécution, nous avons montré à quel point la paperasse avec d’autres compagnies d’assurance est horrible pour les clients – par opposition au processus fluide et sans papier qu’Acko propose », a déclaré l’agence dans un communiqué.

« Avec Acko, il n’y a aucune paperasse. Notre idée créative et notre exécution sont nées de cette simple connaissance du produit. Nous voulions dramatiser le point douloureux et mettre en évidence l’expérience horrible que l’on doit vivre en traitant avec les compagnies d’assurance traditionnelles. Voir la campagne prendre vie sur papier était vraiment gratifiant. Acko croyait en l’idée, et voir des marques comme Acko investir dans l’artisanat et pas seulement dans le message, c’est formidable à voir », a déclaré Mahesh Gharat, directeur de la création, Ogilvy India (Sud), lors du lancement de la nouvelle campagne.

