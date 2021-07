ACLU de Washington: l’interdiction de la technologie de reconnaissance faciale du port de Seattle est trompeuse et inadéquate

(Photo du port de Seattle / Don Wilson)

Accusant le port de Seattle de faire des promesses qu’il ne peut tenir, l’American Civil Liberties Union a appelé le port à améliorer à la fois son honnêteté et ses politiques concernant l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale.

Plus précisément, l’ACLU a qualifié de malhonnête la récente déclaration de la Commission portuaire selon laquelle elle interdisait effectivement la surveillance biométrique, y compris la technologie de reconnaissance faciale. La commission contrôle et définit la politique du port de Seattle et de l’aéroport international de Seattle-Tacoma.

“Le port travaille en collaboration avec les douanes et la protection des frontières américaines qui utilisent la technologie pour l’entrée et le départ”, a déclaré Jennifer Lee, chef de projet technologie et liberté au chapitre de Washington de l’ACLU, dans une interview avec .. “Il n’a aucune influence sur le CPB.”

En d’autres termes, a-t-elle dit, il ne peut pas vraiment interdire ce qu’il ne contrôle pas vraiment. Et cela signifie que l’interdiction, annoncée le 13 juillet, a fait plus pour les relations publiques du port que pour la vie privée, a-t-elle déclaré. “Le port ne devrait pas couvrir les actions du CPB”, a-t-elle ajouté. « Il essaie de lui donner un visage amical. »

Lors d’une récente audience juste avant l’interdiction, le directeur exécutif du port de Seattle, Steve Metruck, a reconnu que certains critiques estiment que le plan de surveillance biométrique du port s’est arrêté bien en deçà de ce qu’il devrait, mais il a répliqué que les préoccupations du public en matière de confidentialité ont été considérablement avancées par les Actions.

« Nous avions deux objectifs primordiaux pour ces politiques », a-t-il déclaré. « Premièrement, nous voulions être fidèles à nos valeurs et aux principes biométriques adoptés par la commission en décembre 2019. Nous devons toujours nous concentrer avant tout sur les droits et les expériences des voyageurs, des travailleurs et des visiteurs de nos installations.

“Nous pensons que certaines utilisations de la technologie biométrique violeraient ces valeurs”, a-t-il déclaré. « Deuxièmement, lorsque nous pensons que certaines utilisations sont appropriées, nous voulons nous assurer que la technologie est exploitée avec des garanties solides. »

Et cela, selon Metruck et les commissaires du port, est l’essence de la nouvelle politique portuaire : interdire ce qu’il peut et placer des garde-corps là où cela est autorisé. Le vote du 13 juillet a interdit l’utilisation de la technologie biométrique à des fins de surveillance et de sécurité par le gouvernement et les forces de l’ordre sur toutes les propriétés portuaires, y compris le port du centre-ville et l’aéroport international Sea-Tac.

L’interdiction, qui maintient le port aligné sur les mandats fédéraux, n’inclut pas les systèmes de reconnaissance faciale volontaires tels que CLEAR qui permet aux passagers Sea-Tac de transiter plus rapidement par la sécurité de l’aéroport grâce à l’utilisation de scans biométriques. CLEAR est un service privé payant principalement utilisé dans les aéroports et les stades.

Le port de Seattle est la première autorité portuaire à l’échelle nationale à restreindre l’utilisation de la technologie biométrique pour la surveillance.

Mais, a compté Lee, bien que le port ne puisse pas empêcher les autorités fédérales de l’immigration sur sa propriété d’utiliser la technologie, il n’a pas à travailler en collaboration avec elles. Le port a dépensé des millions de ses propres dollars pour aider à faire progresser la surveillance biométrique fédérale, a-t-elle déclaré.

“Nous avons exhorté le port à refuser la collaboration (US Customs and Border Protection)”, a-t-elle noté.

Le port a suivi une tendance nationale selon laquelle les secteurs privé et public repoussent la propagation rapide de la technologie de reconnaissance faciale. Amazon et Microsoft ont récemment renouvelé leurs interdictions de vendre de telles technologies aux forces de l’ordre nationales. Oakland et San Francisco ont interdit son utilisation par le gouvernement et les forces de l’ordre. New York y réfléchit.

Portland a également interdit la reconnaissance faciale financée par le gouvernement. La ville de Seattle a envisagé une telle interdiction.