Acme Solar lève 334 millions de dollars via des obligations vertes

Acme Solar a levé 334 millions de dollars par le biais d’obligations vertes offshore d’une durée de cinq ans et d’un taux de coupon de 4,7%, a annoncé vendredi la société. L’argent sera utilisé dans 12 projets développés par l’entreprise.

Le portefeuille actuel d’Acme Solar s’élève à 4 800 mégawatts (MW), dont 2 200 MW en exploitation et le reste en construction.

La société a récemment annoncé un partenariat avec le propriétaire mondial d’actifs renouvelables Brookfield Renewable pour développer des actifs de production d’énergie solaire de 450 MW au Rajasthan. Acme a également signé un accord avec la société d’investissement danoise IFU et le bras opérationnel des Nations Unies UNOPS S3i pour développer des centrales solaires de 250 MW au Rajasthan. L’acteur norvégien des énergies renouvelables Scatec a également accepté d’acheter une participation de 50 % dans les prochains actifs de production de 900 MW d’Acme dans le même État.

“Nous avons toujours été bien soutenus par nos prêteurs indiens et nous sommes très heureux de recevoir également le soutien encourageant d’investisseurs internationaux”, a déclaré Manoj K Upadhyay, président du groupe ACME. Alors que les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise prennent de l’ampleur à l’échelle mondiale, les analystes de Moody’s s’attendent à ce que des obligations vertes d’une valeur de 200 milliards de dollars soient émises dans le monde en 2021.

Comme FE l’a signalé plus tôt, Acme Solar a retiré sa pétition pour la résiliation des accords d’achat d’électricité (PPA) signés avec la Solar Energy Corporation of India pour les projets solaires censés vendre de l’électricité à Rs 2,44/unité – le tarif solaire le plus bas découvert lors des enchères de 2018 . La société a souhaité annuler les AAE en mai 2020 en raison d’événements de force majeure tels que l’impact de l’épidémie de coronavirus, des problèmes liés à l’acquisition de terrains et un retard dans la construction du réseau de transport associé.

