Acme Solar retire sa pétition pour annuler les PPA pour les projets du Rajasthan

Acme Solar a retiré sa demande de résiliation des accords d’achat d’électricité (PPA) signés avec la Solar Energy Corporation of India (Seci) pour les projets solaires devant vendre de l’électricité à Rs 2,44/unité – le tarif solaire le plus bas découvert lors des enchères de 2018.

Le développement suit de près l’acteur norvégien des énergies renouvelables Scatec qui a annoncé la semaine dernière qu’il avait signé un accord avec Acme Solar pour une participation de 50% dans les prochains actifs de production d’électricité de 900 mégawatts (MW) de ce dernier au Rajasthan. Les actifs dans lesquels Scatec investit comprennent une unité de 300 MW d’Acme qui a demandé la résiliation du PPA avec Seci.

“Le contrat n’est pas frustré et les pétitionnaires (filiales d’Acme Solar) ne demandent pas la décharge du contrat”, a montré le procès-verbal de la Commission centrale de réglementation de l’électricité. “Les pétitionnaires retirent les pétitions qui ont été déposées plus tôt pour la résiliation du PPA”, a ajouté le dossier.

Acme souhaitait annuler les AAE en mai 2020, en raison d’événements de force majeure tels que l’impact de l’épidémie de coronavirus, des problèmes liés à l’acquisition de terrains et un retard dans la construction du réseau de transport associé.

Seci a déjà prolongé de 481 jours les dates de mise en service des projets, qui devraient maintenant être mis en place d’ici mars 2022. Cependant, la Power Grid Corporation of India a accordé une prolongation de cinq mois seulement et souhaite percevoir les frais de transport pertinents auprès de les projets à partir de mars 2021 même.

L’électricité des unités solaires en question devrait être fournie à Delhi, Haryana, Bihar et Puducherry. L’accord Acme marque l’incursion de Scatec dans l’espace indien des énergies renouvelables et s’attend à ce que le pays « soit un marché clé dans les années à venir ».

