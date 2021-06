Acme Solar va construire un projet solaire de 450 MW avec Brookfield Renewable

La discothèque Maharashtra a deux PPA avec Acme Solar – un projet de 250 MW à Rs 2,72/unité et un projet de 300 MW pour Rs 2,74/unité – et il n’était pas immédiatement clair quel projet faisait partie de l’accord Brookfield.

Acme Solar a annoncé mardi la conclusion d’un accord avec le propriétaire mondial d’actifs renouvelables Brookfield Renewable pour le développement d’actifs de production d’énergie solaire de 450 mégawatts (MW) au Rajasthan. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués. L’accord suit de près la signature d’un accord par Acme la semaine dernière avec la société d’investissement danoise IFU et le bras opérationnel des Nations Unies UNOPS S3i pour le développement de centrales solaires de 250 MW au Rajasthan. Plus tôt dans le mois, l’acteur norvégien des énergies renouvelables Scatec avait accepté d’acheter une participation de 50% dans les prochains actifs de production de 900 MW d’Acme dans le même État.

Appelant l’Inde « l’un des marchés renouvelables les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde », Connor David Teskey, PDG de Brookfield Renewable Partners, a récemment déclaré lors de son appel de résultats en mai que « nous déploierions très volontiers des dollars significatifs en Inde ». Sans identifier un actif solaire de 450 MW que la société était en train d’acquérir en Inde, Teskey avait déclaré que “nous prévoyons d’investir 70 millions de dollars ou 20 millions de dollars nets dans Brookfield renouvelables de capitaux propres dans le projet et visons 20 % plus le retour” . Brookfield a commencé à investir en Inde en 2017 et en 2019, elle a acquis 210 MW de projets éoliens dans le pays pour Rs 460 crore. En mars 2020, Brookfield Renewable a également finalisé un refinancement totalisant Rs 146 crore associé à un portefeuille solaire dans le pays.

Le portefeuille actuel d’Acme Solar s’élève à 5 000 MW, dont 2 300 MW en exploitation et le reste en construction. « Nous apprécions l’enthousiasme des sociétés mondiales d’énergie renouvelable et des investisseurs qui s’efforcent de faire partie de l’histoire à succès de l’Inde », a déclaré Manoj Upadhyay, fondateur et président du groupe ACME.

Le projet solaire dans lequel Brookfield investit comprend un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans avec la Maharashtra State Electricity Distribution Company. La discothèque Maharashtra a deux PPA avec Acme Solar – un projet de 250 MW à Rs 2,72/unité et un projet de 300 MW pour Rs 2,74/unité – et il n’était pas immédiatement clair quel projet faisait partie de l’accord Brookfield.

