27/06/2021 à 12:33 CEST Adrià Léon Une victoire laborieuse pour Dennis Foggia – sa deuxième cette saison – à l’Assen TT. Le pilote italien est parti troisième sur la grille mais était le top favori d’emmener le chat à l’eau après un week-end très complet et avec beaucoup de rythme. Sergio García Dols et Romano […] More