Acne Studios organise un cocktail pour célébrer la relance d’Acne Paper – WWD

PRENDRE DEUX: Acne Studios a célébré la relance de son magazine Acne Paper avec un cocktail et une exposition à Paris présentant la sortie d’un livre de table rassemblant le meilleur de ses précédents numéros.

Le directeur créatif du label suédois Jonny Johansson et Thomas Persson, rédacteur en chef d’Acne Paper, ont accueilli les invités de la future boutique de la marque rue Saint-Honoré lors de la Fashion Week de Paris pour hommes.

Au rez-de-chaussée se trouvait une exposition du photographe sud-africain Christopher Smith, qui a recréé de vieilles couvertures sous forme d’autoportraits. À l’étage supérieur, les numéros d’archives de la publication semestrielle, initialement publiée de 2005 à 2014, étaient disposés dans des vitrines, aux côtés d’exemplaires de l’Acne Paper Book pour la navigation.

Le tome de 568 pages comprend des images de David Bailey, Saul Leiter, Sarah Moon, Jamie Hawkesworth et Viviane Sassen. L’exposition restera ouverte jusqu’au 10 juillet, date à laquelle le magasin fermera pour rénovation.

Malgré l’état désastreux de l’industrie de l’édition, Johansson croit toujours en l’imprimé.

« Il y a certains aspects du numérique que je trouve étonnants : la franchise, la facilité des gens à créer leur propre matériel. Vous pouvez faire votre propre magazine dans votre chambre », a-t-il déclaré, faisant une analogie musicale. « Mais en même temps, le métier, les chansons que nous jouons – qu’est-ce qui ne va pas avec Chet Baker, juste parce que vous avez Drake ? »

Pourtant, le magazine évolue avec le temps, a déclaré Persson. « Le monde change chaque jour. L’ancien journal n’avait aucun point de vue politique. C’était juste une célébration de l’art, de la beauté et de la vie », a-t-il déclaré.

« Alors que maintenant, il est vraiment important, je pense, si vous avez une plate-forme comme la nôtre, d’essayer de diffuser un bon message en termes d’injustices et d’environnement, et toutes ces choses qui sont très importantes. Donc c’est plus fort, c’est plus politique, mais quand même, je pense que l’esprit de l’ancien Acne Paper est toujours bien là », a-t-il ajouté.

Le thème du premier numéro, qui est sur le point d’être imprimé, est l’Âge du Verseau.

“Nous avons examiné l’astrologie à travers l’art, à travers la science, et nous discutons également avec des philosophes qui ont de nombreuses théories intéressantes sur la direction que nous prenons dans cette nouvelle ère”, a déclaré Persson. “Que vous croyiez ou non à l’astrologie, c’est définitivement l’aube d’une nouvelle ère.”

Johansson a déclaré qu’il espérait que dans cette nouvelle ère, les gens seraient plus ouverts d’esprit, y compris en termes de design. « C’était la fin de la fermeture. Essayons de nous ouvrir davantage, de manière créative aussi », a-t-il déclaré. « Que les gens n’aient pas à stigmatiser si fort. Laissez le design s’exprimer.

Il a fait appel à la société espagnole Arquitectura-G pour concevoir le nouveau magasin, qui devrait ouvrir à l’automne prochain. Son mémoire se composait de trois mots : sous le pont. “Parce que je passe beaucoup de temps sous un pont, à regarder mes enfants faire du skate tout le temps”, a-t-il expliqué. “Je veux quelque chose qui a une sorte de pont vers quelque chose de nouveau.”

