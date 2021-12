ACNH Glitch oblige les villageois à se promener complètement nus

Marina, il existe de meilleures façons de nous faire savoir que vous avez désespérément besoin d’un styliste. Image : Nintendo / lootuska / Kotaku

Grâce à un problème dans Animal Crossing: New Horizons, KK Slider n’est pas le seul nudiste du jeu.

Comme repéré par Polygon, les joueurs ont découvert que leurs villageois se promenaient dans leurs costumes d’anniversaire flous, sans se soucier du monde. Bien que la cause du problème soit inconnue, plusieurs publications sur Twitter et Reddit suggèrent que l’épicentre des villageois sans vêtements est The Roost, une zone déverrouillable dans le DLC payant du jeu, Happy Home Paradise. Ce doit être le lait de pigeon que Brewster met dans le café.

Lire la suite: Votre personnage dans Animal Crossing: New Horizons n’est jamais nu

Le premier récit du problème de nu remonte au 9 novembre, quatre jours après la sortie du DLC Happy Home Paradise. Bien que Happy Home Paradise soit la dernière extension majeure pour ACNH, Nintendo a déclaré qu’il prévoyait toujours de soutenir le jeu par le biais de « petits changements », mettant à jour les événements saisonniers, ainsi que la correction de bugs dans le jeu. Cependant, Nintendo n’a pas encore résolu le problème ou annoncé qu’un correctif est en cours. Kotaku a contacté Nintendo pour lui demander si un correctif était en route, mais nous n’avons pas eu de réponse au moment de la publication. Que le nudisme règne.

Malgré les redditeurs effrontés sur les publications de r/AnimalCrossing subreddit en tant que NSFW, heureusement, la nudité affichée ne révèle que les animaux mignons et couverts de fourrure, plutôt que tout ce qui est risqué. Une grande partie de l’ACNH consiste à habiller les personnages, donc les joueurs pourraient aussi bien profiter de cette opportunité pour jouer le rôle de styliste, reformant les villageois de leurs manières nudistes.

J’ai trouvé assez hilarant qu’à The Roost, les villageois qui travaillent au clair de lune en tant que serveurs participent également au look au naturel pendant leur quart de travail. Qui aurait pensé que l’ACNH aurait un quartier rouge, et qu’il serait situé dans les ailes d’un musée de tous les lieux. Les joueurs puritains voudront peut-être éviter d’inviter les villageois de l’ACNH pour une tasse de café à The Roost de sitôt.