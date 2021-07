ACOMTEC, Association des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication, est née

Près de 100 professionnels dans le but de mettre en évidence la valeur de l’information spécialisée en technologie pour le développement de la société.

Pour l’instant, 93 professionnels de l’information et des technologies de la communication ont créé ACOMTEC, une association qui rassemble des journalistes spécialisés, des responsables de la communication d’entreprise, des experts des réseaux sociaux, des influenceurs et des professionnels des agences de communication avec un objectif commun, mettre en avant la valeur de l’information spécialisée dans la technologie. pour le développement de notre société.

ACOMTEC développera des mécanismes de communication entre agences, professionnels et journalistes, organisera des événements relationnels et facilitera le partage d’informations pour analyser et promouvoir les meilleures pratiques en matière de journalisme et de communication technologique. L’association a également parmi ses objectifs d’œuvrer pour la dignité et l’avenir des différents métiers liés à l’information spécialisée. Ainsi, il favorisera la formation, l’égalité des chances et l’innovation dans l’exercice de la profession.

« La création d’une association est un projet longtemps chéri par de nombreux professionnels de l’information et des technologies de la communication en Espagne », a commenté Fabián Gradolph, président d’ACOMTEC. “Notre objectif principal est qu’il soit un instrument utile pour le développement de carrière de ses membres, pour analyser ce qui se passe dans notre secteur en Espagne et pour promouvoir les meilleures pratiques dans l’exercice de la profession.”

Comme activités initiales de l’association, trois axes de travail ont été créés :

Espace de discussion: Ce domaine d’activité comprend l’organisation de forums de discussion en ligne et hors ligne, ainsi que la mise en place d’une plateforme d’échange d’informations et de données entre partenaires. Formation, emploi et prestations sociales: Ce domaine englobe toutes les initiatives de formation et de collaboration avec des entités académiques, ainsi que des idées et des projets pour le développement professionnel et l’amélioration de la qualité de l’emploi dans le secteur. Point de vue, analyse et études: un domaine d’activité destiné à l’association pour analyser en profondeur les tendances du monde de l’informatique, des médias, des agences, des entreprises, etc.

Gadget, chez ACOMTEC

David Bravo, directeur du magazine Gadget, est un associé fondateur d’ACOMTEC : « à partir de Gadget, en tant que plateforme journalistique spécialisée dans la technologie, nous allons travailler pour réaliser les objectifs et les principes de cette Association, et pour reconnaître et promouvoir la valeur qui information spécialisée dans la technologie a dans le développement, dans toutes les facettes, de notre société, toujours avec les prémisses de rigueur et de professionnalisme ».

Informations et contact :