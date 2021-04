Acosta de CNN dit que Tucker Carlson est le correspondant en chef de la suprématie blanche de Fox ⋆ .

Depuis la fin des élections, Fox News a intensifié sa rhétorique extrême. Cela est particulièrement vrai de Tucker Carlson que Jim Acosta a récemment appelé le correspondant en chef de la suprématie blanche de Fox.

Pendant la saison électorale, Fox a fait face à sa toute première compétition de Newsmax et OAN. Pendant un certain temps, il a semblé que le réseau pourrait se retirer de certains de ses pires instincts. Au lieu de cela, cependant, Fox s’est penché sur le racisme et le sectarisme. Personne n’est allé plus loin que Tucker Carlson qui a poussé les points de discussion de la suprématie blanche tous les soirs. Il a récemment été appelé pour le faire par Acosta de CNN.

L’ancre de CNN a commencé: «Ce n’est pas seulement Laura Ingraham. Que diriez-vous de Tucker Carlson, qui à la suite du verdict de Derek Chauvin nous a montré tout ce qu’il y a sous le capot. Mais soyons réalistes. La colère de Tucker Carlson ne concernait pas les actions d’un policier qui a assassiné un homme, mais le verdict de culpabilité.

Acosta a poursuivi: «Ou, comme Carlson, le principal correspondant du pouvoir blanc de Fox a décrit la décision, ‘s’il vous plaît ne nous blessez pas.’ Maintenant, vous pouvez appeler cela un acte ou un schtick, mais ces gros mensonges qui appâtent la race se sont répandus comme un cancer à l’extrême droite.

Joy Reid de MSNBC a pesé sur les commentaires du présentateur de CNN, écrivant: «Pas seulement« ce qui est sous le capot… »Jim Acosta a qualifié Tucker de« correspondant en chef du pouvoir blanc à Fox News ». Et je ne trouve pas le mensonge.

