Acosta, Hoover, Avlon Slam MTG Comparant les masques à l’Holocauste ⋆ .

Un panel CNN Newsroom de Jim Acosta, Margaret Hoover, et John Avlon fustigé Rep. Marjorie Taylor Greene’s (R-GA) commente la Présidente Nancy Pelosi aux nazis pour avoir exigé que les membres de la Chambre portent des masques, qualifiant ses commentaires de «complètement absurdes et franchement mauvais», et demandant ouvertement si son cerveau était brisé.

Sans surprise, les remarques de Greene comparant l’Holocauste aux politiques de masques soutenues par le CDC de Pelosi ont suscité de vives critiques. Mais quand Greene a été interviewée par un journaliste local à propos de ses remarques, elle a non seulement doublé, mais elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien dit de mal et a affirmé que «toute personne juive rationnelle» serait d’accord avec son objection aux «mandats de masque autoritaires».

Acosta a diffusé une série d’extraits d’autres commentaires controversés de Greene, les qualifiant de «déconcertants».

«Et puis ce dernier incident de comparaison des mandats de masque à l’Holocauste», a déclaré Acosta. «Je pense que son cerveau est cassé.

“Je ne pense pas qu’il y ait une autre conclusion à laquelle arriver”, a répondu Avlon, “mais l’inquiétude concerne le fait que le GOP reconnaisse qu’ils ont incubé cette saveur particulière de fou et un refus de le condamner clairement, de la part des dirigeants.”

représentant Liz Cheney (R-WY) a été évincé de la direction du GOP pour avoir «dénoncé le grand mensonge», a poursuivi Avlon, mais les républicains avaient «peur de s’aliéner le caucus fou en condamnant clairement les métaphores absurdes et franchement perverses de l’Holocauste liées aux mandats de masque pendant une pandémie et le meurtre de 6 millions de personnes. »

Hoover a fait remarquer qu’en regardant «la chute du mouvement conservateur américain moderne», elle s’est souvenue du dicton selon lequel quelque chose commence comme un mouvement, se transforme en entreprise, puis devient un racket.

«Maintenant, ce ne sont que des théories du complot, Jim. C’est ce qui a pris le dessus sur le parti républicain et la base conservatrice du parti républicain, a déclaré Hoover, le qualifiant de «cancer du parti» et de «très, très préoccupant».

Acosta a noté que le «roadshow» de Greene et du représentant Matt Gaetz (R-FL) attirait de grandes foules, anéantissant les espoirs de ceux qui pensaient que «l’appétit pour ce genre de rhétorique hyperbolique diminuerait» après la fin de l’ancien président Donald Le mandat de Trump.

«Le cynisme de la direction du GOP est dangereux pour la démocratie», a déclaré Avlon. «Ils sont prêts à gonfler les complots et à se livrer à cela en croyant les aider politiquement, mais ce marché ne se terminera bien pour personne. Ni le parti républicain ni la république. »

