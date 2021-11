Acosta prépare l’aliron

11/05/2021 à 18:25 CET

C’est évident que Pedro Acosta (Mazarrón, Murcie, 25 mai 2004) n’est pas trop inquiet d’avoir perdu l’occasion, lors du dernier Grand Prix de l’Emilie Romagne, de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire devant l’Italien Loris Capirossi. S’il est ce dimanche, à Portimao (Portugal), au Grand Prix d’Algarve, il sera sans aucun doute le garçon le plus heureux du monde, probablement toute sa vie qu’il ajoute ou non tous les succès que tous lui annoncent.

Le «requin de Mazarrón», comme il aime être appelé, sera le plus jeune Espagnol de l’histoire à remporter un titre avec 17 ans et 263 jours, tout comme le «rookie», le rookie, le plus spectaculaire de tous les temps. Croyez-le ou non, et je sais que vous le croyez, les débuts en Coupe du monde de Acosta a été très, très, supérieur à celui de Valentino Rossi ou de lui-même Marc Marquez.

Acosta, déjà monté sur le podium de son premier grand prix (deuxième au Qatar derrière Jaume Masia), a remporté sa deuxième course à Dooha devant le Sud-Africain Classeur Darryn. Mais c’est qu’Acosta a fait bien plus devant l’admiration mondiale : il a remporté six courses dans les grands prix suivants et il s’est arrêté. Ou a commencé à doser l’avantage. Ou ils l’ont arrêté. Souvent son chef d’équipe, le Finlandais Aki Ajo, perd le titre et l’avantage gagné !

Acosta, qui doit battre dimanche de cinq points l’Italien Dennis Foggia, l’autre grand et formidable pilote Moto3 de cette année, ainsi que le blessé Sergio García, qui se battait pour le trône jusqu’à ce que beaucoup de dégâts soient causés à Austin ( Texas). , USA), s’est peut-être montré excessivement conservateur lors des six dernières courses, où il n’est monté qu’une seule fois sur le podium, il y a quinze jours, à Saint-Marin, où il a perdu le premier « match ball » à être champion. Ce jour-là, ‘Pacosta’, tel qu’il apparaît dans les listes de classement, devait gagner et que Foggia était 12e ou pire. Et Foggia a gagné, ajoutant sa cinquième victoire, et le «requin» a dû se contenter de la médaille de bronze.

Acosta revient ce week-end sur l’une des routes, la belle montée et descente de Portimao, où il a déjà battu Foggia dans le dernier tour du GP du Portugal. Ce jour-là, Acosta était deuxième tout au long de la course, de plus, Foggia a mené 16 des 21 tours du grand prix et, dans le dernier tour, le Murcien a mis la moto à l’italienne au virage 13, a enduré héroïquement le coup de fouet qu’il a donné lui sa KTM en descendant et a franchi la ligne en vainqueur.

« C’est une piste que j’aime bien et, bien sûr, j’essaierai de remporter le titre en gagnant, même si, plus tard, dans la course, nous verrons ce qui se passe. Je ne deviens pas fou. Les points ajoutés, les points gagnés, l’avantage que nous avons est de le gérer et, donc, si je dois attendre que Valence soit champion, j’attendrai, même si je veux clôturer le championnat le plus tôt possible & rdquor ;, a commenté, jeudi dernier, Acosta dans le communiqué de presse de la conférence des candidats.

La vérité, c’est que le retour de Foggia, qui prétend n’avoir pas encore fini le boulot « car tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », a été spectaculaire. L’Italien de l’équipe rapide Leopard, qui possède toujours la moto la plus rapide de la grille Moto3, était à 97 points derrière. Acosta quand le Murcien a remporté son dernier GP, en Styrie, et maintenant, avec deux gros lots à remporter, il n’est plus qu’à 21 points, c’est-à-dire en six courses, Foggia il a réduit l’écart de 76 points, soit plus de trois victoires.

Il est évident, comme c’est presque toujours le cas, que ce n’est pas toujours le champion qui gagne le plus mais le plus régulier. En ce sens, Acosta, qui avait hier deux dixièmes de retard Foggia dans le calcul des deux premières sessions de l’Algarve, il n’a ajouté qu’un zéro (Aragon), tandis que Foggia a cessé de marquer dans six grands prix, dans lesquels il n’a ajouté aucun point : Qatar, Doha, Jerez, France, Barcelone et la Styrie.