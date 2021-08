Acosta va de pair avec García Dols

08/08/2021

Act à 12:32 CEST

Adrià Léon

Victoire de la crise cardiaque de Pedro Acosta sur son plus grand rival dans la lutte pour le titre de Champion du Monde, Sergio García Dols. Les deux Espagnols se sont échappés de bout en bout et nous ont ravis d’un superbe dernier tour, qui s’est terminé par la chute du Valencien dans l’avant-dernier virage. Sergio s’est levé rapidement et a même pu entrer avant Romano Fenati et Jaume Masia, troisième et quatrième, qui se sont également battus pour la position jusqu’à la dernière ligne droite.

Commencé déplacé le GP de Styrie dans la catégorie Moto3. Deniz Oncü, l’homme de la ‘Pole Position’, a décidé de changer de pneus au dernier moment, optant pour les ‘slicks’ et se forçant à occuper le 28 et dernier position de la grille. Sergio García Dols a assumé le rôle de « Poleman », bien qu’en partant du deuxième tiroir de la grille.

ça s’est bien passé Romain Fenati, qui a fait de Sergio García Dols un intérieur au premier virage de la piste autrichienne. L’Italien a tiré fort dans le premier tour et est parti avec le GasGas et le leader du Championnat du Monde, Pedro Acosta, qui ne voulait pas manquer l’occasion de disputer la tête de la course. Deux tours plus tard, les deux “coqs” en lice pour le titre mondial ils auraient déjà ramassé Romano, qui s’empare de la troisième place en vue de la poursuite de Jaume Masia.

Sergio et Pedro mettent le direct en s’inscrivant un tour rapide après l’autre. La distance à Fenati a rapidement dépassé les trois secondes en même temps Masia, Sasaki Oui Kofler Ils ont traqué le pilote Husqvarna. Il a fallu du temps pour que la première et la deuxième chute arrivent –les deux par Farid Izdihar– dans ce GP déclaré sur le mouillé. Le remplaçant David Salvador est également tombé à l’eau. Ils ont eu peur Classeur et le même Oncü, avec des nappes, mais ils ont tous les deux sauvé les meubles.

L’équateur étant déjà dépassé, l’écart entre les deux Espagnols et le groupe poursuivant était plus grand que le huit secondes dans ce qui était pratiquement un monologue de Sergio García Dols, au moins pendant la première moitié de la course. Pedro Acosta Il a tenté de surprendre en l’absence du onze avec un changement de rythme, mais avant de boucler le virage, le Valencien lui a rendu le dépassement et l’a conservé jusqu’aux six derniers tours. Derrière, Jaume Masiá dépassait Romano Fenati dans la lutte pour la troisième place tandis que Sasaki et Kofler perdaient la corde.

Les nappes n’ont pas porté leurs fruits et, bien que Classeur Darryn il a réussi à rouler plus vite que la tête dans le dernier tiers de la course (6e), cela ne l’a pas aidé à s’accrocher aux positions privilégiées. Le ‘Poleman’, Oncü, n’a pas eu la même chance et a été laissé au milieu d’un retour.

Le dernier twist fut un véritable show entre les deux « coqs ». Pedro s’est mis en premier au tour 1 mais Sergio, avec toucher et sortie inclus, l’a rendu dans les trois. C’est ainsi que le virage 9 a été atteint, où le requin Mazarrón a sauté à l’intérieur et Sergio, dans son empressement à tenir, est allé au sol. Pedro est clairement sorti de la piste, mais la direction de course a préféré ne pas intervenir. La lutte pour la troisième place, qui Masia semblait l’avoir gagné, Cela pourrait être transformé en combat pour le deuxième, mais Sergio García Il était de retour sur la bonne voie en un clin d’œil et est entré devant les deux poursuivants. Fénati il a mieux dessiné le dernier set et a réussi à quitter le dernier virage plus vite que Masiá pour marquer un autre podium qu’ils continuent à le consacrer en tant que pilote avec plus de podiums et de points dans l’histoire du Moto3.

La victoire d’Acosta -la quatrième de la saison- marque un point d’inflexion au championnat après plusieurs Grands Prix voyant comment Sergio lui coupait des points. Le Valencien est deuxième à 53 de Murcie. Déjà de derrière et comme en course, Fenati (à 87 ans) et Masia (à 97 ans).