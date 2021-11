Acosta veut être couronné en gagnant

11/06/2021 à 19:31 CET

Cela peut être le jour. Eh bien, un autre grand jour dans la carrière sportive très courte mais réussie de Pedro Acosta (KTM), qui, à 17 ans, pourra être proclamé demain (12h20, DAZN) tout nouveau et nouveau champion du monde Moto3, devenant, sinon le plus jeune champion de l’histoire, comme l’Italien Loris Capirossi continuera de l’être, oui le plus jeune Espagnol qui conquiert un titre mondial.

Acosta, qui a un terrible duel avec Dennis FoggiaLe leader de 20 ans de la puissante équipe Honda Leopard doit devancer l’Italien (par exemple, gagner) dans le Grand Prix de l’Algarve, l’avant-dernière course du Championnat du monde de moto. Au-dessus, Acosta repartira d’une très discrète 14ème position, ce qui est normal dans sa carrière, en raison des 17 grands prix détenus, le ‘requin Mazarrón’ n’a occupé que une fois (Mugello) l’une des trois positions de la première ligne de départ.

Il est donc incroyable qu’un jeune homme aussi compétitif ne participe pas aux qualifications le samedi, même si cela ne l’a pas empêché de remporter cinq grands prix comme Doha (partant de la 23e place), Portimao (partie de la 8e), Jerez (d’où il est parti de la 13e position), l’Allemagne (partie 13e) et la Styrie, sa dernière victoire, lorsqu’il est parti de la deuxième ligne (4e).

Bien sûr, Acosta est convaincu cette fois qu’il remportera le grand prix. « Il est clair que je ne sais pas comment sortir pour me défendre & rdquor;, a commenté le Murcien devant le micro de DAZN », et, par conséquent, j’ai envie de passer à l’attaque, car il est temps de gagner à nouveau. Si je ne l’encourage pas, qui va l’encourager ? Aussi, je veux avoir le sentiment de gagner, d’être un champion, de gagner la course. Il est maintenant temps. Malgré ce que beaucoup pensent, qui pourrait croire que c’est facile, surtout après avoir remporté cinq courses presque d’affilée, c’est un championnat du monde et rien n’est facile & rdquor ;.

Acosta, qui a travaillé tout le week-end en collaboration avec son coéquipier, également espagnol Jaume Masia, reconnaît qu’il est de retour dans un moment extraordinaire de forme. « Je crois que personne n’a le rythme qu’on a Jaume et moi et, par conséquent, nous devons sortir pour contrôler la course. Je me sens tellement en forme et mon rythme est si bon que je peux tout faire. Depuis Misano, nous avons apporté quelques changements qui se sont améliorés et, par conséquent, il est temps de retirer tout ce que nous avons à l’intérieur et d’essayer de gagner & rdquor ;.

Le ‘requin de Mazarrón’, toujours aussi gai et bavard, assure que « la course sera un grand spectacle car Si je suis déterminé à attaquer, il y aura un spectacle. J’insiste, si je ne donne pas d’émotion à cela, qui va la donner ? De plus, j’ai commencé de nombreuses autres fois de beaucoup plus loin, donc partir de la cinquième rangée n’est pas si grave & rdquor ;. En effet, Acosta est sorti 23e du deuxième GP du Qatar, 21e en France, 25e à Barcelone et 22e en Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait qu’en s’autoproclamant champion à Portimao, où il avait déjà gagné en avril lors du GP du Portugal et, non seulement cela, mais aussi a battu Foggia dans un dernier tour brutal et spectaculaire, dans lequel il a battu l’Italien, qui a mené 16 des 21 tours du grand prix, deviendra le plus jeune Espagnol à remporter un titre de champion du monde, Acosta a déclaré : « D’abord gagnons la course et/ou le titre et ensuite nous » Je verrai comment nous célébrons & rdquor ;.

Acosta, j’insiste, doit battre Foggia de cinq points (1er et 2e, ça ferait déjà cette différence, 25 contre 20 points) pour se proclamer champion et être le meilleur rookie, novice, de l’histoire. En MotoGP, il n’y a pas trop de nouveautés puisque les deux Ducati officielles de ‘Pecco’ Bagnaia et Jack Miller a pris les deux premières places, tandis qu’en Moto2, les Espagnols Raul Fernández, le plus rapide, tente de compliquer ou de ravir le titre que l’Australien a entre les mains Rémy jardinier.