Acoustic Sounds célèbre l’impulsion avec Ray Charles et Gil Evans réédite

Verve / UMe série de réédition de vinyle entièrement analogique de qualité audiophile acclamée Acoustic Sounds fêtera le 60e anniversaire d’Impulse! Records et son catalogue incomparable et influent cette année avec une série de sorties vinyles haut de gamme de certains des titres les plus incontournables du label orange et noir. L’impulsion! La série 60 débutera le 14 mai avec deux des quatre sorties qui ont lancé le label connu sous le nom de The House That Trane Built, en 1961: Ray Charles’ Singulier et épuisé depuis longtemps Genius + Soul = Jazz et le superbe Out of the Cool de l’Orchestre de Gil Evans. L’album de Charles sera également disponible numériquement pour la première fois depuis des années.

Les disques vinyles seront masterisés en stéréo à partir des bandes analogiques originales de Ryan K. Smith chez Sterling Sound, à l’exception de Charles qui a été masterisé par Kevin Gray. Tous les albums seront pressés sur du vinyle de 180 grammes et emballés par Stoughton Printing Co. dans des vestes de haute qualité, répliquant l’emballage original d’Impulse. Comme tous les titres Acoustic Sounds, les sorties seront supervisées par Chad Kassem, PDG d’Acoustic Sounds, la plus grande source mondiale d’enregistrements audiophiles, et utiliseront le savoir-faire de production inégalé de Quality Record Pressings.

Tout au long de l’année, la série Acoustic Sounds présentera en moyenne deux sorties par mois de certains des meilleurs disques de jazz jamais réalisés, mettant en évidence les enregistrements remarquables des années 60 d’Impulse ainsi que les titres clés du catalogue vanté de Verve. Après les sorties de mai, les titres d’Impulse incluront le classique post-bop d’Oliver Nelson, The Blues And The Abstract Truth (1961) et le premier des trois albums de Sonny Rollins enregistrés pour Impulse, l’électrisant On Impulse! (1965) le 25 juin suivi des chefs-d’œuvre consécutifs de Charles Mingus, The Black Saint and the Sinner Lady (1963) et Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (1964) le 20 août.

John Coltrane sera bien représenté avec quatre titres: le légendaire «Live» At The Village Vanguard (1962) et l’épopée méditative Crescent (1964) le 22 octobre, suivi de ses sublimes collaborations avec la légende du big band Duke Ellington et le chanteur Johnny Hartman , sur les albums Duke Ellington & John Coltrane (1963) et John Coltrane & Johnny Hartman, respectivement, le 10 décembre. L’aventureux Out Of The Afternoon (1962) de Roy Haynes sortira également ce jour-là. De plus, le jumelage impeccable d’Ellington avec Coleman Hawkins sur le bien intitulé Duke Ellington Meets Coleman Hawkins (1963) aura lieu le 19 novembre.

Les titres Verve incluront l’excellent duo de plateaux de trio de Bill Evans, Trio 64 (1964) et Trio 65 (1965) le 30 juillet, suivi de son élégant album live, At Town Hall, Volume 1 le 22 octobre. Le classique de Noël d’Ella Fitzgerald. Ella Wishes You A Swinging Christmas s’inclinera le 10 septembre à temps pour préparer les gens pour les vacances et sera succédée quelques semaines plus tard par ses albums immortels en duos avec Louis Armstrong, Ella & Louis (1956) et Ella & Louis Again (1957) ) le 24 septembre. Le blues d’Oscar Peterson et le train de nuit chargé de R & B (1963) et son dernier effort de Verve, We Get Requests (1964), mettant en vedette des interprétations inspirées de certaines des chansons populaires de l’époque, sortiront le 19 novembre, concluant Acoustic de 2021 Sons les offres de la série.

Lancée en 2020 pour fournir des pressages définitifs de qualité audiophile du catalogue inégalé d’albums de jazz classique de Verve, la série Acoustic Sounds première année de sortie, qui comprenait Getz / Gilberto de Stan Getz et João Gilberto, Louis Armstrong et Oscar Peterson’s Meets Oscar Peterson, John A Love Supreme and Ballads de Coltrane, I Put a Spell on You et Pastel Blues de Nina Simone, Sarah Vaughan de Sarah Vaughan, Clifford Brown et A Study In Brown de Max Roach, New York de George Russell, NY et Black Coffee de Peggy Lee, ont été célébrés par les amateurs de musique et la presse pour avoir dépassé les attentes.

Parmi les albums de Nina Simone, l’autorité du vinyle Analog Planet s’est exclamée: «Le son de ces deux disques est le meilleur produit à partir de ces bandes et les deux disques valent la peine d’être possédés. En ce qui concerne les LP de Coltrane, ils ont loué: «Un succès à 100% de haut en bas et est facile à recommander, ajoutant:« tout sur ces deux versions Coltrane, des vestes à pointe stratifiée Stoughton press au mastering et pressage exceptionnels, dégage la plus haute qualité. expérience offerte par les disques entièrement analogiques. »

Paste a quant à lui déclaré: «Les ingénieurs de mastering chez AS ont obtenu des résultats étonnants. La collaboration Armstrong / Peterson est impeccable, avec une présence qui donne l’impression que le batteur Louis Bellson joue dans la même pièce, et une clarté qui laisse les petits détails et les bruits de ces sessions de plus de 60 ans remonter à la surface. La collaboration révolutionnaire entre le saxophoniste Stan Getz et le guitariste / chanteur brésilien João Gilberto est peut-être encore meilleure. Le charme que jette cet album de bossa nova cool est plus enivrant et enivrant que jamais, avec le chanteur invité Astrud Gilberto qui apparaît partout pour s’enrouler autour de chaque note comme une riche vigne verte. Ce sont, sans aucun doute, les pressages définitifs de ces albums.

“Impulsion! Records a sorti certains des albums de jazz les plus importants et les plus influents de tous les temps. UMe continue d’honorer les artistes et leur héritage sur Impulse! en élargissant leur portée à de nouveaux publics et en continuant à organiser ce catalogue exceptionnel », a déclaré Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe. «Nous sommes ravis de célébrer six décennies de ce label américain emblématique avec des pressages de premier ordre de certains des albums les plus importants et les plus appréciés du label dans le cadre de notre série Acoustic Sounds.

«Alors que nous célébrons la sixième décennie historique d’Impulse Records en 2021, nous voulions profiter de cette occasion pour présenter une partie de la diversité musicale du catalogue du label à travers la série Acoustic Sounds, qui est rapidement devenue une gamme de vinyles de confiance», a déclaré Jamie Krents, EVP de Verve / Impulse! «Ces titres ont été soigneusement sélectionnés avec nos partenaires de l’UMe et de Chad Kassem pour refléter la variété et la nature iconique de ce qui se trouve dans le canon Impulse. Nous voulions rendre hommage à Genius + Soul = Jazz de Ray Charles, l’une des premières sorties d’Impulse, qui n’est pas disponible physiquement depuis des années, avec son meilleur rendu vinyle jamais réalisé. En plus des titres phares d’artistes phares comme Charles Mingus et John Coltrane, nous avons également estimé qu’il était important de rappeler aux fans le travail brillant de Duke Ellington pour le label, et nous aurions été négligents de ne pas inclure un enregistrement classique de Living Impulse! légende, Roy Haynes. Nous sommes extrêmement fiers d’offrir ce que nous croyons vraiment être les meilleures versions vinyle de ces enregistrements à ce jour. »

Chad Kassem, PDG d’Analogue Productions: «Après avoir réédité plus de 1 000 sorties, nous nous sommes bâtis la réputation de ne produire que des disques vinyles de la plus haute qualité. Nous sommes fiers que Verve nous ait sélectionnés pour leur série Acoustic Sounds et pour créer ces impulsions définitives! Records. Nous avons commencé avec les meilleures sources audio entièrement analogiques; travaillé avec les meilleurs ingénieurs de mastering; meilleur fabricant de jaquettes et a utilisé l’une des meilleures usines de pressage au monde, Quality Record Pressings, ce qui a permis d’obtenir les meilleurs pressages de ces albums que vous ayez jamais entendus. Si vous aimez Verve et Impulse !, ainsi que les artistes et albums phares produits par le label, vous allez vouloir ajouter ces disques à votre collection. »

Ryan K. Smith, ingénieur mastering senior chez Sterling Sound: «C’est un honneur de travailler sur ces emblématiques Verve et Impulse! albums, découpant chaque vernis à partir de bandes analogiques pour produire des albums qui restent fidèles à la vision originale de l’artiste. Je sais que les fans apprécieront autant d’écouter ces pressages que d’aider à les créer. »

Un des albums qui a immédiatement propulsé Impulse! Records à l’honneur lors de son lancement en février 1961, Ray Charles ‘ Genius + Soul = Jazz a vu la légende jouer du jazz et de la soul avec le soutien d’un orchestre à grande échelle composé de membres du Count Basie Band, dont Billy Mitchell, Frank Wess, Freddie Green, Joe Newman, Thad Jones et Sonny Payne, entre autres. Produit par l’imprésario d’Impulse Creed Taylor et enregistré aux studios Van Gelder, l’album comprend des arrangements époustouflants de Quincy Jones et Ralph Burns et met en vedette Charles évitant le piano pour un orgue Hammond B3 au son d’église.

Composé principalement de pièces instrumentales qui mettent en valeur son jeu virtuose, y compris l’ouverture de l’album enthousiasmant «From The Heart», Charles livre sa voix soul sur trois titres, «I’ve Got News For You», «I’m Gonna Move To The Outskirts Of Town »et« One Mint Julep », qui ont engendré les premiers singles d’Impulse, ont catapulté le disque au 4e rang des albums pop de Billboard et ont établi Charles comme un musicien de jazz du plus haut calibre. Comme l’écrivait Dick Katz dans ses notes originales, «la combinaison ici d’un talent rare et d’un savoir-faire rare a produit un disque qui met en valeur la qualité intemporelle et le goût inné qui est uniquement celui de Ray Charles.»

Comme uDiscover l’a fait remarquer dans une récente rétrospective, «Si un album évoque le style, la philosophie et l’ambiance d’Impulse! parmi ces quatre premiers disques, c’est Out of the Cool. » Produit à nouveau par Creed Taylor et magnifiquement enregistré par Rudy Van Gelder en novembre 1960 et sorti en février 1961, le Gil Evans Orchestra’s Hors du cool était le pianiste, arrangeur et chef d’orchestre de l’album révolutionnaire de Gil Evans, après ses trois enregistrements classiques avec Miles Davis, dont Sketches Of Spain. Rejoint par la section rythmique de Charlie Persip et Elvin Jones, le bassiste Ron Carter et le guitariste Ray Crawford et une section magistrale de 10 morceaux de cor qui comprenait Budd Johnson, Jimmy Knepper et Johnny Coles, Evans a créé un chef-d’œuvre de big band qui l’a vu explorer une plus grande liberté. dans ses compositions et arrangements et a montré sa capacité à faire sonner un grand orchestre et à agir comme un combo de jazz beaucoup plus petit et spontané.

Mettant en vedette certaines des meilleures compositions d’Evans, l’album est accompagné de l’épopée aventureuse et cinématographique de 15 minutes, «La Nevada», et du noirish «Sunken Treasure», démontrant à juste titre ses talents d’orchestrateur de jazz. Entre les deux se trouve le standard, «Where Flamingos Fly», qui flotte magnifiquement sur le trombone mélancolique de Knepper, la version progressive du groupe sur «Bilbao Song» de Bertolt Brech / Kurt Weill et le numéro dramatique de George Russell, «Stratusphunk». Comme The Absolute Sound s’enthousiasmait, «Out of the Cool, peut-être même plus que ses collaborations avec Miles Davis, met en lumière le génie de Gil Evans en tant qu’écrivain et arrangeur», ajoutant: «Les résultats sont charmants, parfois des méditations de jazz cérébrales, et la scène sonore est vaste, avec des solistes fermement enracinés à l’intérieur; les musiciens déploient des rubans de couleurs de tons fabuleusement superposées, et l’enregistrement capture la formidable plage dynamique de l’orchestre.

Maîtrisés à partir des bandes originales et produits avec le plus grand soin, les pressages Acoustic Sounds de ces albums classiques permettront aux auditeurs d’entendre cette musique mieux que jamais.