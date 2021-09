Acqua di Parma et Emilio Pucci unissent leurs forces à temps pour Noël – WWD

LES ODEURS DE JINGLE : La Fashion Week de Milan n’est pas encore terminée, mais deux maisons de luxe ont déjà entamé le compte à rebours de Noël.

Emilio Pucci et Acqua di Parma, tous deux contrôlés par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ont uni leurs forces pour les prochaines vacances d’hiver.

Dans le cadre du rapprochement, l’imprimé Vortici, inspiré d’un motif d’archives Emilio Pucci, reprendra les emballages et les étiquettes de produits de la collection de vacances de la marque de beauté, qui comprendra un large éventail d’idées cadeaux, allant de Le Nobili à Les lignes de parfums Blu Mediterraneo à la bougie et au diffuseur Notte di Stelle.

En plus des produits uniques et des ensembles rituels personnalisés avec le motif exclusif, un calendrier de l’Avent spécial doit être publié le mois prochain dans les magasins et les plateformes en ligne des deux sociétés, ainsi que dans les magasins de gros.

Inspiré du packaging emblématique de la boîte à chapeau d’Acqua di Parma et vendu au prix de 450 euros, le calendrier de l’Avent dévoilera 25 produits emblématiques au format voyage, tels que le parfum Colonia, la crème pour les mains Peonia Nobile, la lotion pour le corps Arancia di Capri et la brume capillaire Magnolia Nobile.

Le diffuseur de parfum Notte di Stelle. Avec l’aimable autorisation de Acqua di Parma

À travers le projet, les entreprises soutiendront également conjointement la campagne « Rewrite the Future » de Save the Children. L’organisation à but non lucratif fournit une éducation, des soins de santé, une aide économique et d’urgence aux enfants du monde entier.

“Dans une période historique de grande difficulté, les jeunes se trouvent dans une situation sans précédent en termes de scolarisation et d’éducation”, a déclaré Laura Burdese, présidente-directrice générale d’Acqua di Parma, ajoutant qu’en soutenant la cause caritative “nous visons à offrir un soutien constructif pour les enfants et les jeunes les plus démunis en œuvrant pour garantir leur droit à une éducation de qualité.

« Une attention particulière à la formation fait partie de l’ADN de l’entreprise. Nous avons toujours apporté le plus grand soin à la transmission du savoir-faire artisanal traditionnel aux générations futures. Nous sommes donc conscients du rôle fondamental joué par l’éducation dans la protection de tout ce que nous aimons de notre pays », a-t-elle ajouté.

La sortie de la collection des fêtes de fin d’année de la marque sera accompagnée d’une campagne, dont une vidéo en stop motion du jeune réalisateur italien Virgilio Villoresi.

Comme indiqué, Acqua di Parma a lancé deux autres projets spéciaux au début du mois, l’un avec la société italienne d’ameublement haut de gamme Poltrona Frau et l’autre avec la destination en ligne Artemest pour les produits de luxe faits à la main Made in Italy.

