Acquérir la plateforme qui vous permet d’être bookmaker pour vos événements sportifs préférés

Imaginez faire partie de la propriété de grands paris sportifs comme William Hill ou Bet365. Pour la plupart d’entre nous, cela ne restera que cela, de l’imagination. Eh bien, pas pour longtemps. Pas avec la technologie blockchain, à travers la plate-forme de jeu décentralisée récemment lancée Chipz, qui continue sa perturbation majeure dans le secteur des paris et des jeux.

Chipz permettra aux utilisateurs de devenir des bookmakers pour des événements sportifs et de posséder une partie de la plate-forme une fois celle-ci entièrement décentralisée.

Comment Chipz fonctionnera-t-il ?

L’écosystème Chipz passera par son jeton utilitaire ERC-20, connu sous le nom de CHPZ. Le token CHPZ sera utilisé pour créer des offres de paris sportifs et de participation sur la plateforme via des contrats intelligents. De plus, tous les gains des paris misés seront déposés dans les portefeuilles des utilisateurs au CHPZ.

Une fois qu’un utilisateur a déjà CHPZ dans son portefeuille ERC-20 préféré, Chipz offre plusieurs possibilités pour gagner plus de CHPZ sur la plate-forme. Pour commencer, vous pouvez devenir un bookmaker, où vous créez des événements avec plusieurs résultats et permettez aux enchérisseurs de parier sur leur résultat préféré. Les parieurs vous paieront un montant forfaitaire en CHPZ.

D’autre part, un utilisateur peut parier son CHPZ sur des événements sportifs et e-sportifs répertoriés sur la plateforme via l’explorateur d’oracle Chipz. Si le résultat de votre pari est gagnant, le contrat intelligent distribue automatiquement vos gains CHPZ sur votre portefeuille.

Faites partie de la gouvernance de Chipz

Selon la feuille de route de Chipz, l’objectif ultime des développeurs est que la plate-forme réalise une véritable décentralisation. Le token CHPZ sera utilisé comme token de gouvernance. Ici, les utilisateurs qui ont acheté des jetons CHPZ au début de la plate-forme, ainsi que les bookmakers vérifiés, peuvent faire partie des décideurs de la plate-forme Chipz.

En tant que titulaire du CHPZ, vous pourrez poster et voter sur les propositions et tarifs futurs de la plateforme. De plus, les bookmakers vérifiés (utilisateurs de Chipz très bien notés et de confiance qui ont acquis la réputation de créer des instances d’enchères fiables basées sur les événements sportifs de Chipz Oracle Explorer) seront en mesure de créer plusieurs résultats sur pratiquement tout au-delà des données Oracle. .

Par conséquent, les bookmakers vérifiés participeront à la gouvernance de Chipz et créeront des événements sur absolument n’importe quoi avec un résultat incertain sur lequel les enchérisseurs peuvent parier.

Mieux encore, les développeurs de Chipz affirment que la vérification des bookmakers n’implique pas de demander aux utilisateurs le KYC. Au lieu de cela, la plate-forme associera l’adresse de portefeuille d’un utilisateur à son profil de bookmaker, puis surveillera le profil en fonction des instances d’enchères qu’il a définies. De plus, les enchérisseurs pourront voter contre ou en faveur d’un bookmaker, maintenant ainsi la responsabilité dans la communauté Chipz.

Où acheter CHPZ aujourd’hui

Les premiers utilisateurs de la plate-forme Chipz, à la fois les enchérisseurs et les bookmakers, seront récompensés par des jetons CHPZ une fois que la plate-forme aura atteint une véritable décentralisation.

Heureusement pour les investisseurs intéressés, Chipz en est encore à sa première version ; par conséquent, avoir CHPZ aujourd’hui en fait un adopteur précoce. Actuellement, vous pouvez acheter les tokens CHPZ sur Bounce en tant qu’investisseur de prévente à 0,03 $ par token. Il y a 15 000 000 CHPZ répertoriés pour la prévente publique.

Vous pouvez également attendre la cotation publique de CHPZ sur Uniswap prévue à 18 h 00 UTC le 6 août 2021 et acheter le token à 0,05 $ par token. La plateforme prévoit d’inclure 10 000 000 CHPZ dans Uniswap.