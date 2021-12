Acquisition de Dash : Natco espère que le modèle commercial modifié contribuera à renforcer la croissance

L’accord de 18 millions de dollars qui devrait être conclu d’ici janvier 2022, donne à Natco un front-end pour s’engager directement avec ses clients aux États-Unis, le plus grand marché pharmaceutique au monde et avec lui apporter un changement fondamental dans le modèle commercial de Natco.

Natco Pharma, dont le siège est à Hyderabad, a annoncé mardi aux bourses que la société, par l’intermédiaire de ses filiales, proposait de conclure un accord pour acquérir Dash Pharmaceuticals LLC (« Dash »), une entité de vente, de marketing et de distribution de produits pharmaceutiques basée dans le New Jersey. , États-Unis avec un chiffre d’affaires net de 15 millions de dollars attendu pour l’année se terminant en décembre 2021.

D’un partenaire de recherche back-end s’appuyant sur un modèle de partage des bénéfices sans risque, il est maintenant en quelque sorte en train de devenir comme la plupart des autres sociétés génériques. Rajeev Nannapaneni, vice-président et PDG de Natco Pharma, a toutefois déclaré : « Ce n’est pas un changement complet de modèle. Il y a un certain pivot car nous continuerons à nous associer pour des génériques complexes, mais pour les génériques simples à la vanille, nous le ferons nous-mêmes (tirer parti de la présence frontale sur le marché américain et vendre directement aux principaux grossistes de médicaments génériques). Il explique : « Disons que nous fabriquons 10 produits qui incluent deux ou trois génériques complexes, ici nous continuerons à nous associer mais pour les génériques vanille restants, nous le ferons nous-mêmes.

Les analystes estiment que cette décision signifiera plus d’engagement de capital de Natco envers le marché américain dans les temps à venir, mais Nannapaneni dit que c’est l’avenir. Apparemment, la société s’attend également à de bons flux de trésorerie au cours des trois à quatre prochaines années et semble donc confiante de pouvoir tout gérer.

Sur quoi a déclenché le besoin maintenant? Nannapaneni déclare : « Comment évoluons-nous à partir de la taille à laquelle nous sommes aujourd’hui ? La société a pris fin le 31 mars 2021 avec un revenu total de Rs 2155 crore. L’argument semble être qu’à partir de ce niveau, s’il était capable de lancer un nouveau produit ou deux en un an, les revenus pourraient encore dépasser un peu plus de Rs 3000 crore, mais s’il cherchait à doubler les revenus. et obtenir une mise à l’échelle rapide, un ajustement du modèle était nécessaire. Ou comme le dit Nannapaneni : « vous ne pouvez pas être au même modèle que vous aviez lorsque vous étiez une entreprise de 500 crores de Rs. » Cette décision est apparemment également déclenchée par la grave érosion des prix sur le marché américain qui, selon certains, «ne laisse vraiment aucun excédent aux entreprises» et est en grande partie due à la nature hyper concurrentielle du secteur des médicaments génériques.

