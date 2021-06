Acquisition de Jaypee Infratech : Suraksha Realty cherche une semaine pour une nouvelle offre ; Le NBCC soumet un plan

Il n’était pas immédiatement clair si Suraksha obtiendrait plus de temps. « Cela dépendra du CoC. Voyons quelle décision le CoC prendra lundi », a déclaré une source.

La société d’État NBCC a soumis vendredi l’offre révisée pour l’acquisition de la faillite Jaypee Infratech (JIL), alors même que son rival, le consortium dirigé par Suraksha Realty, a demandé une semaine pour soumettre son plan révisé.

Des personnes au courant du développement ont déclaré que l’offre révisée de NBCC avait été reçue le 4 juin. Le groupe Suraksha a écrit une lettre aux créanciers demandant sept jours supplémentaires pour adoucir davantage sa dernière offre, qui a été soumise le 18 mai. Le comité des créanciers (CoC) se réunir lundi (7 juin) pour discuter des offres révisées par les deux demandeurs de résolution.

Il n’était pas immédiatement clair si Suraksha obtiendrait plus de temps. « Cela dépendra du CoC. Voyons quelle décision le CoC prendra lundi », a déclaré une source.

Il s’agit du quatrième tour du processus d’appel d’offres dans l’affaire de la faillite de JIL. La société a entamé une procédure d’insolvabilité en août 2017 après que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a admis une demande d’un consortium dirigé par IDBI Bank. Lors du premier tour de la procédure d’insolvabilité, l’offre de Rs 7 350 crore de Lakshadweep, qui fait partie du groupe Suraksha, a été rejetée par les prêteurs.

Le CoC avait rejeté les offres de Suraksha Realty et de NBCC lors du deuxième tour qui s’est tenu en mai-juin 2019. L’affaire est parvenue au Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) puis à la Cour suprême. En novembre 2019, la Cour suprême a ordonné l’achèvement du processus d’insolvabilité JIL dans les 90 jours et a ordonné que les offres révisées ne soient sollicitées que par le NBCC et le groupe Suraksha.

En décembre 2019, le CoC a approuvé le plan de résolution du NBCC avec un vote favorable de 97,36 % lors du troisième tour du processus d’appel d’offres. Plus tard en mars 2020, NBCC avait obtenu l’approbation du NCLT pour acquérir JIL. Les réclamations des acheteurs s’élevant à Rs 13 364 crore et les réclamations des prêteurs d’une valeur de Rs 9 783 crore ont été admises l’année dernière. Cependant, l’ordonnance a été contestée devant la NCLAT et plus tard devant la Cour suprême, qui, en mars de cette année, a ordonné que de nouvelles offres ne soient sollicitées que de la part du NBCC et de Suraksha. Le tribunal suprême avait également ordonné que le processus de résolution soit terminé en 45 jours, ce qui a expiré le 8 mai et une demande a été déposée pour prolonger le délai de recherche d’un acheteur pour JIL.

