Acquitté d’avoir violé une mineure de moins de 17 ans pour avoir donné différentes versions à la victime

17/12/2021 à 08:36 CET

Ignacio Cabanes

Un jeune homme qui risquait une peine de onze ans de prison pour un crime d’agression sexuelle a été acquitté de altoC’était un mineur de moins de 17 ans car la victime a donné deux versions totalement différent devant la garde civile, dans laquelle plus tard il a également apporté des modifications à la fois dans ses déclarations pendant la phase d’enquête et dans le procès lui-même. La troisième section du Tribunal provincial de Valence comprend que lorsque il n’y a aucune persistance dans l’incrimination ou les éléments périphériques qui corroborent son histoire, l’accusé doit être acquitté en vertu du principe de base « in dubio pro reo », en cas de doute toujours en faveur de l’accusé.

Au départ, l’adolescente a dit à sa mère et à son petit ami qu’elle avait été agressé par un inconnu dans une rue d’une commune de La Safor, une version qu’il a donnée à la Garde civile lors du dépôt de la plainte. Mais plus tard, il a complètement changé son histoire et a expliqué que l’agression sexuelle avait eu lieu chez une connaissance, où elle se trouvait avec un ami et deux garçons, dont l’accusé aujourd’hui acquitté.

Selon la victime, il n’a pas dit dans un premier temps que les événements s’étaient déroulés dans cette maison car « elle ne voulait pas gêner son amie« Il n’a pas voulu signaler son agresseur avec un nom et un prénom, c’est pourquoi il a dit qu’il était un étranger. Cependant, le fait qu’il ait donné des détails très précis qui se sont avérés faux a fait douter la Garde civile, d’où il a finalement changé votre version des événements.

Le jeune homme aujourd’hui acquitté, âgé de 24 ans et défendu par l’avocat Óscar Fernández, a toujours défendu son innocence et qu’il avait sexe consensuel avec la mineure – de plus de 16 ans et donc capable de donner son consentement sexuel.

Le jugement de la Cour provinciale constate « des différences importantes entre ce qui a été raconté par le plaignant lors du procès oral par rapport à ce qui a été dit dans les bureaux de police et devant le tribunal d’instruction ». De même, le témoignage des deux autres jeunes qui se trouvaient dans la maison étaye la thèse à décharge de l’accusé en assurant qu’ils n’ont rien entendu de la pièce et que les deux ils ont été toute la nuit « caramélisés », conclut l’arrêt.