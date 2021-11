Acquittement de Kyle Rittenhouse : PolitiFact fustigé pour une vérification des faits affirmant que les commentaires de Trump sur l’incident étaient « faux »

PolitiFact fait face à une autre série de réactions critiques après l’acquittement dramatique de Kyle Rittenhouse vendredi.

Un jury a déclaré Rittenhouse non coupable des cinq chefs d’accusation, dont deux chefs d’accusation de meurtre, après que son équipe de défense a fait valoir que le jeune homme de 17 ans agissait en état de légitime défense lorsqu’il a abattu deux hommes l’année dernière.

Le verdict est intervenu après que le média chargé de la vérification des faits l’année dernière a reproché au président de l’époque Trump ses commentaires sur la fusillade meurtrière de Kenosha, dans laquelle Trump s’est largement rangé du côté de l’affirmation de légitime défense de Rittenhouse.

« Vous avez vu la même cassette que moi », a déclaré Trump lors d’un point de presse le 31 août 2020. « Et il essayait de s’éloigner d’eux, je suppose; on dirait. Et il est tombé, puis ils l’ont très violemment attaqué. Et c’est quelque chose que nous examinons en ce moment et qui fait l’objet d’une enquête. »

Alors que la vérification des faits admet que Trump « décrit correctement certains détails mineurs sur cette nuit », elle a insisté sur le fait que les commentaires du président « dénaturent grossièrement ce qui s’est passé – en laissant de côté qu’au moment des événements qu’il a décrits, les procureurs disent que Rittenhouse avait déjà tiré et tué un homme. »

Kyle Rittenhouse réagit au verdict alors qu’il est assis à côté de l’un de ses avocats, Corey Chirafisi, lors de son procès au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le 19 novembre 2021. (.)

« Dans cette vérification des faits, nous n’examinons pas la question de savoir si Rittenhouse a agi en état de légitime défense, comme le prétend son avocat. Nous examinons si Trump fournit une description précise de ce qui s’est passé en se concentrant sur seulement une partie des événements de cette nuit-là. Il ne l’est pas », a écrit PolitiFact.

L’article accusait Trump d’avoir dressé une « fausse image » des événements en omettant des informations.

« Les commentaires de Trump ignorent complètement le fait que les gens ont commencé à le suivre après qu’il aurait tiré et tué quelqu’un. Il a également affirmé que les manifestants avaient « violemment attaqué » Rittenhouse, mais cela n’est pas non plus entièrement soutenu par les vidéos « , a écrit PolitiFact à l’époque.

Concernant sa décision, PolitiFact a résumé que Trump avait raison de dire que Rittenhouse « est tombé » mais ses commentaires « laissent une image incendiaire et fausse » car au moment où Rittenhouse est tombé, il « avait déjà tiré et tué une personne cette nuit-là.

« Nous évaluons l’affirmation comme fausse », a conclu PolitFact.

Les critiques ont critiqué le vérificateur des faits libéral pour sa « fausse » décision sur les remarques de Trump.

« Voulez-vous mettre à jour votre message inexact, Politifact ? » a demandé le commentateur politique Drew Holden.

« Tellement marre des menteurs @PolitiFact », a réagi Kelley Paul, épouse du sénateur Rand Paul, R-Ky.

« Politifact est toujours mauvais dans ce domaine », a tweeté l’écrivain conservateur AG Hamilton. « Ils ont un parti pris narratif de gauche et font constamment leurs notes en fonction du récit auquel ils ont souscrit. L’ensemble de leur site serait amélioré de 100X s’ils éliminaient les notes et présentaient simplement les faits sous-jacents. »

PolitiFact n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Kyle Rittenhouse écoute le juge Bruce Schroeder parler de la façon dont le jury visionnera la vidéo pendant les délibérations du procès de Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le 17 novembre 2021. (Associated Press)

Ce n’est pas la première « vérification des faits » de PolitiFact qui a subi un contrecoup au milieu du procès Rittenhouse. Plus tôt cette semaine, les critiques ont fustigé PolitiFact pour un article de mauvaise qualité affirmant que la possession de Rittenhouse était illégale.

Le juge Bruce Schroeder, qui a présidé le procès de Rittenhouse, a fait la une des journaux lundi sur sa décision de rejeter la sixième accusation portée contre le jeune de 18 ans, selon lequel il aurait possédé une arme dangereuse en tant que mineur. Rittenhouse avait 17 ans au moment de la fusillade meurtrière.

Schroeder a rejeté l’accusation après que les procureurs ont reconnu que le fusil de Rittenhouse n’était pas à canon court, car la loi prévoit une exclusion pour de telles armes.

Cependant, quelques jours seulement après les événements de Kenosha, PolitiFact a affirmé le contraire lors de la vérification des faits d’un utilisateur aléatoire de Facebook qui a affirmé que la possession d’une arme à feu par Rittenhouse était « parfaitement légale ».

« La question de savoir si Rittenhouse a violé la loi du Wisconsin en possédant une arme à feu mineur fait l’objet d’un litige en cours. Mais la publication sur Facebook a affirmé qu’il était » parfaitement légal « pour l’adolescent de porter un fusil d’assaut à Kenosha. Au mieux, cela n’est pas prouvé. À pire, c’est inexact. Quoi qu’il en soit, nous évaluons le message comme faux », a déclaré PolitFact.

PolitiFact a doublé sa « vérification des faits », en publiant une longue note de l’éditeur défendant ses reportages à l’époque.