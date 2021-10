Acronis s’intègre au MDM d’Addigy pour permettre aux MSP d’étendre la protection de sécurité sur les appareils macOS

Acronis a dévoilé la dernière intégration d’Acronis Cyber ​​Protect Cloud en s’intégrant à Addigy et ses solutions de gestion des appareils Apple pour les entreprises. Cette nouvelle intégration est une autre étape dans les derniers efforts d’Acronis pour permettre aux fournisseurs de services gérés de déployer et de gérer facilement la solution de cyberprotection à agent unique de l’entreprise sur les appareils macOS/iOS pour les entreprises.

Avec l’adoption croissante des produits Apple sur le lieu de travail, il est essentiel que les entreprises disposent des bonnes solutions de sécurité pour identifier, surveiller et sécuriser les données sensibles sur tous les appareils Apple. Avec cette version, les MSP peuvent déployer et surveiller la gamme complète des capacités de sauvegarde et de cybersécurité d’Acronis Cyber ​​Protect Cloud depuis l’interface Addigy RMM.

« Les PME d’aujourd’hui sont plus susceptibles que jamais de s’appuyer sur des systèmes macOS – une tendance qui ne s’est accélérée qu’avec le passage récent au travail à distance d’abord et une augmentation des pratiques d’apport de votre propre appareil », a déclaré Jan-Jaap « JJ ». Jager, conseiller du conseil d’administration et directeur des revenus chez Acronis. « Les cybercriminels réagissent déjà à ce paysage changeant et intensifient leurs attaques contre les appareils Apple. Cette nouvelle intégration avec Addigy soutient les MSP avec la fourniture d’une cyberprotection inégalée dans les environnements informatiques des clients, tout au long de la plate-forme qu’ils connaissent déjà et en laquelle ils font confiance.

La combinaison d’Acronis Cyber ​​Protect Cloud avec la plate-forme de gestion des appareils d’Addigy offre aux administrateurs informatiques un portail unique pour gérer et sécuriser les appareils sans introduire de complexité supplémentaire.

« L’intégration d’Addigy avec l’une des meilleures centrales de protection des données et de cybersécurité du marché est une étape essentielle pour garantir que nous donnons à nos clients tous les outils dont ils ont besoin pour sécuriser efficacement les appareils Apple », a déclaré Jason Dettbarn, fondateur et PDG d’Addigy. « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Acronis et sommes impatients d’ajouter d’autres intégrations à notre plate-forme pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients.

Avantages clés

Utilise les politiques d’inscription et de configuration macOS standard. Un script spécial permet le téléchargement automatique du dernier programme d’installation d’Acronis en fonction de la version macOS utilisée Il fonctionne sur les appareils Intel et Apple Silicon Flexible pour avoir une expérience unifiée pour tous les clients qui sont gérés, mais peut également définir des cas d’utilisation spécifiques lorsque nécessaire

Pour plus d’informations sur l’intégration Acronis/Addigy, consultez le site Web d’Acronis.

