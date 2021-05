Across The Aisle: De crise en catastrophe, écrit P Chidambaram

Kanpur: Des gens font la queue pour recevoir le vaccin Covid-19 dans un centre de vaccination, à Kanpur, le samedi 1er mai 2021 (Photo PTI)

Quand vous lisez cette chronique, un événement majeur aurait été mis en place par quelques États volontairement, certains à contrecœur et d’autres pas du tout – la vaccination de tous les adultes de la tranche d’âge 18-44 ans. Un autre événement – le dépouillement des votes – aurait commencé à 8 heures aujourd’hui. J’écris cet essai sans connaître l’issue de ces deux événements.

Le mythe populaire de «l’hésitation à l’égard des vaccins» a été explosé par le nombre de personnes faisant la queue pour recevoir leur premier vaccin et de nombreuses personnes de ce type ont été refusées en raison du manque de vaccins. Le 2 avril 2021, nous avions vacciné 42,65157 personnes et il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas atteindre un nombre proche de ce nombre comme moyenne quotidienne. Cependant, le taux moyen de vaccination en avril est tombé à environ 29 lakhs par jour. La raison immédiate est le manque de vaccins dans les hôpitaux. Une autre raison peut être l’extension des jours et des heures de verrouillage. À ce rythme, il faudra 240 jours pour vacciner les 70 crores adultes restants.

Les fonds ne devraient pas être une contrainte. À un prix moyen supposé de Rs 250 par dose, le coût de l’administration de deux doses à chacun des 70 crores adultes nécessitera Rs 35 000 crore – une somme déjà allouée dans le budget. Tous les autres obstacles auraient dû être levés d’ici le 1er mai, mais si un nouveau prix n’est pas négocié rapidement, les cinq prix annoncés par les deux fabricants pourraient devenir dissuasifs.

Pourquoi une pénurie de vaccins?

La pénurie de vaccins est toujours un problème et le blâme revient uniquement à la porte du gouvernement central qui n’a pas réussi –

* s’associer à des fabricants autres que Serum Institute of India et Bharat Biotech;

* passer des commandes à l’avance pour des vaccins approuvés autres que Covishield et Covaxin;

* anticiper la nécessité d’augmenter la capacité de fabrication et proposer de financer les deux fabricants indiens pour augmenter la production;

* conclure un juste prix uniforme négocié avec les deux fabricants indiens;

* signaler son intention d’invoquer la disposition relative aux licences obligatoires pour avertir les deux fabricants indiens de vendre à un prix uniforme et équitable; et

* consulter les États et convenir d’un partage des responsabilités et des coûts entre le Centre et les États.

Grâce à l’incompétence du gouvernement central, la vantardise de «l’Inde est la pharmacie du monde» a disparu et, à la place, nous plaidons pour des approvisionnements d’autres pays et d’autres fabricants qui ont des quantités limitées de vaccins à fournir à l’Inde. L’humiliation ultime se produira lorsque nous accepterons l’offre de la Chine de fournir du Sinopharm et d’autres vaccins fabriqués en Chine. Rappelez-vous, le gouvernement central a retardé plusieurs semaines les laboratoires du Dr Reddy qui étaient prêts à commencer les essais du vaccin russe Sputnik V.Rappelez également que le DCGI a refusé l’approbation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech qui avait obtenu l’approbation de plusieurs régulateurs reconnus et était utilisé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe!

La plus grande inquiétude est l’approvisionnement insuffisant en vaccins. Les rapports de pénurie de vaccins continuent d’affluer des hôpitaux réputés. Si telle est la situation dans les villes métropolitaines, imaginez le sort des hôpitaux, en particulier les hôpitaux de petite et moyenne taille, dans les villes de niveau 2 et 3 et les grandes villes. La pénurie de vaccins peut être aggravée lorsque la tranche 18-44 afflue vers les hôpitaux. Je ne serai pas surpris si les administrateurs des hôpitaux sont assiégés par des manifestants en colère de la même manière que ce qui se passe actuellement en cas de pénurie de lits d’hôpital et d’oxygène.

Personne ne sait tout

Pourquoi le gouvernement central a-t-il échoué si lamentablement? Je peux énumérer un certain nombre de raisons qui ont été énumérées par les médias (en particulier les médias étrangers):

(1) Hubris (les ministres ont déclaré que «le monde célèbre la façon dont M. Modi a vaincu la pandémie», le ministre de la Santé l’a appelé «vishwa guru»);

(2) Sur la centralisation: toutes les décisions devaient être prises par une seule personne, le Premier ministre, et les États étaient réduits à des subordonnés obéissants;

(3) Mauvais conseils: le trio du Dr Paul, du Dr Guleria et du Dr Bhargava, avec beaucoup de respect à leur égard, semble passer plus de temps à la télévision qu’à étudier les données et donner des conseils intrépides au PM;

(4) Planification horrible: sans la Commission de planification, aucune organisation ne semble savoir ce qu’est la planification – imaginant plusieurs scénarios, y compris le «pire des cas», et rejoignant la myriade de points;

(5) L’accent déplacé sur Atmanirbhar sans se rendre compte que l’autosuffisance avait été réduite à un nationalisme étroit; et

(6) Choyer les deux fabricants indiens au lieu d’encourager davantage à se joindre à l’effort national pour fabriquer ou importer des vaccins et les distribuer efficacement;

La voie à suivre

La nation paie un lourd tribut. Au 30 avril, le nombre d’infections quotidiennes a atteint un nouveau sommet de 3 867 795 le 29 avril, le nombre de cas actifs à 31 70 228 et le taux de mortalité s’établit à 1,11% (probablement sous-estimé). L’Inde contribue pour plus de 40% au nombre de nouvelles infections quotidiennes dans le monde.

Nous pouvons encore empêcher une catastrophe. Le Premier ministre doit prendre du recul, habiliter un groupe (pas plus de neuf) de ministres indépendants, experts médicaux, planificateurs et exécutants (en exercice ou à la retraite, fonctionnaires ou citoyens privés), l’appeler le groupe Empowered Crisis Management Group, pleinement soutenir le groupe, lui permettre de prendre en charge et de lutter contre la propagation de la pandémie. Le premier ministre ne devrait évaluer que les résultats. Harvard enseigne cette leçon, tout comme le travail acharné.

