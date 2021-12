Across the Aisle de P Chidambaram : Comptez les cadeaux de fin d’année

Un personnage qui, j’en suis certain, ne ressemble pas au Père Noël – mais personne ne sait qui – a visité l’Inde tout au long de l’année qui tire à sa fin.

C’est la période de l’année où le Père Noël est censé visiter les maisons avec des cadeaux. Il peut en décevoir beaucoup, mais la croyance persiste. C’est une histoire pour divertir les enfants.

Un personnage qui, j’en suis certain, ne ressemble pas au Père Noël – mais personne ne sait qui – a visité l’Inde tout au long de l’année qui tire à sa fin. C’était un visiteur indésirable. Il a apporté des cadeaux non désirés. Compte les:

Toucher de nouveaux sommets

> Pour les ménages : L’inflation des prix de détail à 4,91 pour cent. Dont le gonflage des carburants et des véhicules légers à 13,4 pour cent. La suggestion du Père Noël : trouvez un travail qui vous donne une allocation de cherté et un loyer, et l’employeur paie les factures d’électricité et d’eau.

> Pour les agriculteurs : Liberté de louer la terre aux entreprises, liberté d’emprunter aux entreprises, liberté de vendre les produits n’importe où aux entreprises et liberté de devenir une main-d’œuvre agricole sans terre. C’est une autre histoire que les agriculteurs ont refusé l’offre généreuse.

> Pour tous les producteurs et consommateurs : Inflation des prix de gros à 14,23 pour cent. Cela signifie que presque tous les prix sont en hausse. Si le prix d’une chose – des biens ou des services – baisse, comptez-vous sur la chance, car les prix de cinq autres choses auraient augmenté, c’est pourquoi l’inflation des prix de gros est la plus élevée en 12 ans.

> Pour les jeunes hommes et femmes : Taux de chômage à 7,48 pour cent. Dont taux de chômage urbain à 9,09 pour cent (CMIE).

> Pour les doctorants et doctorants : Plus de 10 000 postes d’enseignants vacants dans les universités centrales, les instituts indiens de technologie (IIT) et les instituts indiens de gestion (IIM). Leur objectif reste l’enseignement et, d’après les résultats, ils font un travail d’enseignement assez décent. C’est une chance qu’ils aient inventé une façon d’enseigner sans professeurs.

La nouvelle réservation

> Pour SC, ST et OBC : Plus de 10 000 postes d’enseignants vacants. Dont 4 126 sont « réservés » pour SC, ST et OBC. Pas de panique, la réservation continue. La politique de réservation a été peaufinée à leur profit : ce n’est plus la réservation dans les postes, c’est la réservation dans les postes vacants. Le gouvernement créera plus de postes vacants et réservera ces postes aux candidats SC, ST et OBC. La politique de réservation sera respectée dans la lettre et l’esprit. Le candidat peut indiquer dans son curriculum vitae qu’il occupe actuellement un poste vacant.

> Pour ceux qui paient EMI : Taux d’intérêt plus élevé sur l’IME (versement mensuel). Les banques ont radié des « créances douteuses » de 2 02 783 crores de roupies en 2020-2021. Les emprunteurs doivent être reconnaissants que les banques leur offrent des prêts.

> Pour les pauvres: Une queue. Veuillez attendre votre tour (qui ne viendra peut-être jamais). Les banques du secteur public (PSB) sont occupées à aider les entreprises pauvres. En 2020-2021, seulement 13 entreprises devaient 4 86 800 crores de roupies aux PSB. Les banques ont réglé ces cotisations pour Rs 1,61.820 crore. Les PSB étaient heureux de faire leur part pour le bien-être du peuple indien (qui, bien sûr, sont les 13 entreprises) en absorbant la perte de 2 84 980 crore de roupies. Les PSB sont prêts à faire plus, à condition que vous soyez une entreprise défaillante.

> Pour les économistes et les étudiants en économie: Une reprise en forme de ‘V’. C’est du moins ce que prétend le gouvernement. Il l’a fait sous la haute autorité du conseiller économique en chef qui, d’ailleurs, quitte le gouvernement. Le Dr Krishnmurthy Subramanian a apporté une grande quantité d’apprentissage de l’Indian School of Business au gouvernement de l’Inde, il rapportera une grande quantité de désapprentissage du gouvernement de l’Inde à l’Indian School of Business. Fait intéressant, le Dr Gita Gopinath, directrice générale adjointe désignée du FMI, s’est arrêtée à Delhi la semaine dernière et a décrit la reprise économique indienne comme étant en forme de « K ». Ne vous tourmentez pas, personne n’est obligé de choisir entre les deux lettres, car il y a 24 autres lettres dans l’alphabet. Sur la base de l’expérience passée, on peut prédire que les éternels optimistes choisiront la lettre « I » et les nihilistes se contenteront de la lettre « O ». Les génies économiques plaideront en faveur de la lettre « M ».

Témoin de la liberté

> Pour la presse libre : Un classement « plus élevé » pour l’Inde (actuellement 142 sur 180, contre 140 l’année précédente) dans le Classement mondial de la liberté de la presse. Le ministre indien de l’Information et de la Radiodiffusion a peut-être raison lorsqu’il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions tirées par « Reporters sans frontières » qui publie l’Index. Il devrait savoir une chose ou deux sur la liberté de la presse. Tant que les « Reporters With Orders » de l’Inde impriment ou diffusent des cris de guerre tels que « Goli Maaro » et « Hara Virus », il existe de nombreuses preuves que la liberté de la presse en Inde est bien vivante. Le ministre a également estimé qu’il y avait un « manque de définition claire de la liberté de la presse ». Le Père Noël lui a suggéré d’inviter, entre autres, les journalistes suivants et de tenter une définition de la liberté de la presse : Rajdeep Sardesai, Barkha Dutt, Karan Thapar, Sagarika Ghose, Paranjoy Guha Thakurta, Raghav Bahl, Bobby Ghosh, Punnya Prasun Vajpayee, Krishna Prasad, Rubin, Prannoy Roy et Sudhir Agarwal.

> Pour tout le monde : Des politiques qui garantiront la sous-alimentation, l’émaciation des enfants, le retard de croissance et la mortalité infantile. Ils ont valu à l’Inde le 101e rang sur 116 pays dans l’indice mondial de la faim. Comme sous-produit bienvenu, les couples patriotes ont fait en sorte que l’indice synthétique de fécondité tombe à 2,0, ce qui est inférieur au taux de remplacement.

BONNE ANNÉE!

