Across the Aisle de P Chidambaram : grand, riche et irresponsable

Les riches deviennent grands et les grands deviennent riches. Une fois qu’ils sont grands et riches, il y a le danger clair et présent qu’ils seront irresponsables. John Sherman, un sénateur des États-Unis (la première loi antitrust, 1890, est communément appelée la loi Sherman) a déclaré : « Si nous ne supportons pas un roi en tant que pouvoir politique, nous ne devrions pas supporter un roi sur la production, le transport , et la vente de tout ce qui est nécessaire à la vie. Standard Oil et AT & T ont été démantelés aux États-Unis. La Chine a réprimé Alibaba, Tencent et Didi. Microsoft, Google et Facebook font face à la chaleur dans de nombreux pays. Pourquoi? Parce qu’ils sont devenus trop gros, trop riches et irresponsables.

Tout comme nous ne supporterons pas un roi en tant que dirigeant, nous ne devons pas supporter un dirigeant qui veut être roi. De nombreux pays ont des limites de mandat sur leur président ou premier ministre parce qu’il/elle pourrait acquérir le pouvoir absolu.

Démocratique & Riche

M. Vladimir Poutine a trouvé le moyen de rester le vrai pouvoir, que ce soit en tant que président ou Premier ministre. M. Xi Jinping a consolidé son pouvoir, aboli la limitation des mandats et est prêt à entamer son troisième mandat l’année prochaine. Quelle que soit la définition, les deux pays ne sont pas des démocraties. Ils n’ont pas non plus fait irruption dans les rangs des pays riches.

Les 10 pays les plus riches du monde en termes de revenu par habitant sont :

1. Luxembourg, 2. Irlande, 3. Suisse, 4. Norvège, 5. États-Unis, 6. Islande, 7. Danemark, 8. Singapour, 9. Australie et 10. Qatar. Hormis le Qatar, qui est une monarchie, et Singapour, qui est une démocratie qualifiée, les huit autres pays sont des démocraties à part entière. Je ne peux nommer le président ou le premier ministre d’aucun des huit, à l’exception des États-Unis et, avec un certain effort, de l’Australie. La morale est qu’un pays et son peuple peuvent être riches et démocratiques, bien que dirigés par des dirigeants calmes, réservés et sans visage. Aucun de ces dirigeants n’a, à ma connaissance, été accusé d’orgueil ou d’arrogance.

Glisser vers l’irresponsabilité

La démocratie est mal assise à côté du pouvoir absolu ou du mépris pour le Parlement et les médias. Il n’y a pas de place pour la rhétorique « Je sais tout » ou « Je suis le sauveur ». Ces qualités sont acquises lorsqu’un parti politique devient trop grand, trop riche et irresponsable. Le BJP prétend être le plus grand parti au monde et nous savons qu’il est le plus riche d’Inde. Il dispose de 300 sièges au Lok Sabha (sur 543) et de 1 435 sièges aux Assemblées législatives des États (sur 4 036). C’est le parti au pouvoir dans 17 États (sur 28). Cela le rend trop gros. Le BJP est aussi trop riche. Selon l’Association for Democratic Rights, en 2019-2020, le BJP a collecté 2 642 crores de Rs (sur 3 377 crores de Rs pour tous les partis) de sources inconnues, y compris les infâmes obligations électorales. Lors du dernier tour des élections d’État dans cinq États, le BJP a dépensé 252 crores de roupies; de ce crore de Rs 151 a été dépensé dans le Bengale occidental seul!

Au cours des sept dernières années, le BJP est devenu plus irresponsable. Il évite le débat au Parlement; adopte les projets de loi sans examen par les commissions parlementaires et, souvent, sans débat dans les deux chambres ; le Premier ministre évite religieusement le Parlement et les médias ; et le gouvernement n’hésite pas à utiliser le CBI, ED, Income Tax, NIA et maintenant le NCB (Narcotics Control Bureau) contre les opposants politiques, les militants sociaux, les journalistes et les étudiants.

Bien qu’il soit trop grand, trop riche et irresponsable, le BJP a remporté une série d’élections. Là où il perdait, il n’hésitait pas à acheter des législateurs et à former le gouvernement avec l’aide de gouverneurs obligeants. Ils ont fièrement donné un nom à l’exercice sordide — Opération Lotus !

Peur seulement de perdre

L’orgueil et l’arrogance étaient au grand complet lors de l’adoption des trois lois agricoles et de la défense obstinée des lois. Les lois ont été adoptées par des ordonnances et converties en législation sans débat au Parlement. Les agriculteurs ont protesté pendant 15 mois, mais le gouvernement n’a pas cédé. L’invitation aux agriculteurs pour des entretiens n’était pas sincère et les entretiens étaient du théâtre politique. Les injures et les insultes à l’encontre des agriculteurs et de leurs partisans (« Khalistanis, anti-nationaux ») ont atteint des limites indécentes. La répression policière a été brutale. La réponse à la Cour suprême a été provocante. Tout au long, le gouvernement était satisfait de lui-même et suffisant – jusqu’à ce que les rapports de renseignement et les résultats des enquêtes s’infiltrent dans les hautes chambres.

Il est clair que le gouvernement Modi ne craint qu’une chose : perdre une élection. Les prix de l’essence et du diesel ont été réduits quelques heures après les résultats des élections partielles à 30 sièges à l’Assemblée, où le BJP n’en a remporté que sept. La décision soudaine de retirer les lois agricoles – prise par M. Modi sans l’approbation du Cabinet – était une indication claire qu’il craignait des pertes massives à UP, Uttarakhand, Manipur et Goa (où son parti règne aujourd’hui) et d’être occulté au Pendjab. Les éloges artificiels du « homme d’État » du Premier ministre par ses ministres n’ont fait que montrer à quel point ils étaient devenus une foule de pom-pom girls stupides : M. Modi était un homme d’État lorsqu’il a adopté la loi et M. Modi était un plus grand homme d’État lorsqu’il a abrogé la loi !

La démocratie pourrait encore survivre en Inde tant que le BJP craint de perdre une élection. Mieux encore, une véritable défaite en février 2022 pourrait inciter le BJP à se débarrasser d’une partie de son orgueil et de son arrogance.

