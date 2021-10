Across the Aisle de P Chidambaram : L’Asie du Sud deviendra-t-elle aveugle ?

Une photo d’archive de la violence communautaire à Delhi (PTI)

Les frontières définissent les pays. Les limites ne peuvent pas contenir de personnes. L’histoire du monde a de nombreux exemples de grands nombres de personnes migrant d’un pays à l’autre. Le 20e siècle était – et maintenant le 21e siècle est – remarquable pour la migration.

Il existe un organisme appelé Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui fait partie du système des Nations Unies. Fondée en 1951, l’OIM a reconnu le lien entre la migration et le développement économique, social et culturel ainsi que le droit à la liberté de mouvement. La migration, tant interne qu’externe, ne peut pas être arrêtée. (Il y a 65 millions de migrants interétatiques en Inde.) Nous ne pouvons travailler, comme le fait l’OIM, qu’à « contribuer à assurer une gestion ordonnée et humaine des migrations ».

Migration de millions

La partition est une cause de migration. La guerre en est une autre. L’Inde a été témoin des deux. On pense que la partition de l’Inde en 1947 a provoqué l’une des plus grandes migrations «forcées» de l’histoire de l’humanité – estimée à près de 18 millions. Avant et après la guerre de libération qui a donné naissance au Bangladesh, 8 à 9 millions de réfugiés sont venus en Inde. La plupart se sont installés au Bengale occidental, un nombre important s’est installé dans l’Assam. Ils comprenaient des hindous et des musulmans. Dans le même temps, des millions de musulmans sont restés en Inde, des milliers d’hindous et de sikhs sont restés au Pakistan et un grand nombre d’hindous sont restés au Bangladesh. Sur les trois, l’Inde et le Bangladesh, républiques autoproclamées laïques, sont mis à rude épreuve.

Au fil des ans, des millions d’Indiens, dont des hindous, des musulmans et des sikhs, ont migré vers les États-Unis. Nous les appelons fièrement la diaspora indienne, mais ils sont minoritaires dans un pays laïc, mais largement chrétien. Il en va de même des migrants indiens installés dans de nombreux pays européens, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement indien est légitimement inquiet lorsque l’un d’entre eux devient victime de préjugés raciaux ou religieux.

Agenda majoritaire

213 millions de musulmans ont leur maison en Inde où vivaient leurs ancêtres. De même, 15 millions d’hindous (sur une population de 160 millions) au Bangladesh sont les descendants de familles qui n’ont émigré en Inde ni pendant la partition ni pendant la guerre de libération.

Les deux groupes de musulmans – descendants de citoyens indiens et de migrants – résident en Inde. Ils sont, de temps à autre, victimes de préjugés religieux. Pourtant, le gouvernement Modi refuse de les protéger ou de condamner les violences à leur encontre. Si un pays soulève des questions, le gouvernement Modi le met en garde contre « l’ingérence dans les affaires intérieures de l’Inde ». Comparez les préoccupations exprimées par l’Inde lorsque des hindous et des lieux de culte hindous ont été attaqués au Bangladesh. Considérez également les déclarations directes du Premier ministre Sheikh Hasina et ses instructions fermes à son ministre de l’Intérieur.

Permettez-moi de rappeler ce que MS Golwalkar, l’un des pères fondateurs du RSS, a écrit dans son livre We or Our Nationhood Defined : « Les musulmans ne doivent avoir aucune idée, mais celles de la glorification de la race et de la culture hindoues… le pays entièrement subordonné à la nation hindoue, ne revendiquant rien… pas même les droits des citoyens. Les dirigeants actuels du RSS/BJP se sont-ils éloignés de cette philosophie ?

En supposant qu’ils l’aient fait, leurs actions et leurs paroles démentent cette hypothèse. En fait, leur silence face aux excès sur les musulmans nous en dit plus.

Une nation laïque justifiera-t-elle une loi manifestement discriminatoire telle que la Citizenship Amendment Act (CAA) qui embrasse les personnes de toutes confessions mais exclut les musulmans ? Peut-on dire que la CAA et la menace de détenir des milliers de prétendus « étrangers » n’auront pas d’impact au Bangladesh et ailleurs ? Une nation multiculturelle tolérera-t-elle le lynchage de Pehlu Khan qui transportait des vaches vers sa petite ferme laitière au Rajasthan , ou d’Aklaq soupçonné d’avoir gardé du bœuf dans sa maison à UP ? Un pays multi-religieux tolérera-t-il la théorie pernicieuse du djihad amoureux lorsque deux jeunes appartenant à des confessions différentes tombent amoureux ou souhaitent se marier ? La nation moderne fait pression sur Tanishq, une marque populaire, pour qu’elle sorte une publicité suggérant qu’un couple interreligieux vit heureux avec la famille du mari ? Un pays multilingue s’offusquera-t-il d’un nom en ourdou donné au lancement d’une ligne de vêtements par Fabindia, une marque internationale, sur l’allégation qu’elle a donné une couleur islamique à un festival hindou qui était dans deux semaines ? Un État impartial obligé de faire respecter la loi tolérera-t-il le genre de résultats dans les enquêtes sur et la poursuite des accusés dans les violences communautaires de Muzaffarnagar et du nord-est de Delhi ?

Le pluralisme est là

Si certains Indiens – pas tous – peuvent trouver des excuses pour narguer, abuser, blesser, blesser, terroriser ou tuer d’autres Indiens musulmans, les hindous et les sikhs vivant dans d’autres pays ne deviendront-ils pas l’objet de railleries, d’abus, de mal, de mal, de terreur ou homicide ? Dans un sous-continent combustible, « action » et « réaction » ne peuvent jamais être nettement séparés.

Le pluralisme est une réalité. Chaque pays doit apprendre à vivre avec des personnes qui appartiennent à des cultures différentes, pratiquent des religions différentes, parlent des langues différentes et suivent des mœurs différentes. Ce qui lie une nation, c’est l’acceptation et le respect mutuel. Ces dernières années, l’Inde a échoué à cet égard.

La violence semble avoir remplacé la tolérance. C’est odieux n’importe où, n’importe quand. La violence engendrera la violence. il pour œil rendra le monde aveugle. Demandez-vous, qui a dit cela ?

Site Web : pchidambaram.in

Twitter @Pchidambaram_IN

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.