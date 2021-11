Across the Aisle de P Chidambaram : Le cricket est un jeu, pas une guerre

Le Pakistanais Shadab Khan, au centre, célèbre le limogeage de l’Australien Glenn Maxwell lors du match de demi-finale de la Coupe du monde Twenty20 à Dubaï (AP Photo)

Aujourd’hui, la Coupe du monde T20 touche à sa fin et le vainqueur sera connu. Ce ne sera pas l’Inde. Le Pakistan et la Nouvelle-Zélande ont porté deux coups renversants lors des deux premiers matches que l’Inde a disputés. Dans le premier match, le Pakistan a battu l’Inde par 10 guichets. Dans le suivant, la Nouvelle-Zélande a battu l’Inde de 8 guichets.

Le Pakistan, comme tout autre pays pratiquant le cricket, est un adversaire de taille. Cependant, lorsque le Pakistan joue contre l’Inde, cela est perçu comme une bataille entre ennemis jurés. Je soupçonne que ce n’est pas une simple rivalité de cricket qui pousse des milliers d’Indiens et de Pakistanais à adopter une attitude aussi hostile dans ce qui est, après tout, un jeu.

Le jeu a changé

Il fut un temps où le cricket en Inde était un jeu urbain, en grande partie de la classe moyenne. Les joueurs étaient admirés ; pas idolâtré. Dans leur vie privée, les joueurs occupaient des emplois normaux ; leurs épouses ne sont pas devenues des célébrités instantanées lors du mariage. Les joueurs étaient payés de petites sommes; ils ne gagnaient pas des sommes substantielles en jouant au cricket et bien plus en endossant des produits. (Bapu Nadkarni, un lanceur lent du bras gauche qui pouvait jouer jeune fille après jeune fille, a révélé qu’il prendrait le train de banlieue jusqu’au stade Brabourne à Bombay – maintenant Mumbai – et serait payé 50 Rs par jour pour avoir joué pour l’Inde dans un match test !)

Le jeu a changé au-delà de la reconnaissance. Pendant des décennies, la seule version était le test de 5 jours – lent, souvent ennuyeux et sans certitude de résultat. Le changement a commencé par des matchs d’une journée, à 50 par équipe, appelés ODI. Il n’était pas question de « tirage au sort » car le concours produisait invariablement un « gagnant ». Une égalité était rare, et le jeu de bris d’égalité a donné un gagnant. Le jeu a changé encore plus radicalement avec l’introduction de la version 20-over. Personne ne sait quel sera le prochain changement, mais ce sera certainement dans l’intention de charger les spectateurs. Si je peux spéculer, il pourrait s’agir d’une équipe à 50, deux manches chacune, un match test de trois jours !

De plus en plus de pays jouent au cricket et d’autres passent de l’équipe « minnow » à « peut battre n’importe quel côté lors d’un bon jour ». L’Afghanistan en est un exemple (2 victoires sur 5 matchs en Coupe du monde). L’étrange coïncidence est que les 12 pays qui ont participé à la Coupe du monde T20I sont des nations anglophones, même si je soupçonne que, entre eux, les joueurs de l’équipe parlent hindi, ourdou, bengali, cinghalais, persan, pachto, afrikaans ou oshiwambo. Si et quand le jeu s’étendra aux pays non anglophones – en particulier en Europe et en Amérique du Sud – il deviendra un sport véritablement international comme le football ou le tennis.

Émotions de base

Il est profondément préoccupant que l’Inde et le Pakistan se considèrent comme des ennemis plutôt que comme de simples adversaires sur le terrain de cricket. Aucun autre match joué entre sportifs des deux pays n’évoque une telle hostilité. M. Neeraj Chopra, champion olympique de javelot, a battu M. Arshad Nadeem du Pakistan sans que les fans pakistanais n’éclatent de colère et de haine. Je suppose que si le résultat avait été le contraire, la même atmosphère calme aurait régné en Inde.

Qu’y a-t-il dans le cricket qui libère les émotions de base des fans par ailleurs bien informés en Inde et au Pakistan ? Certains pensent que cela a à voir avec les guerres menées entre les deux pays, les activités terroristes transfrontalières et la rhétorique politique. Pourtant, les joueurs des deux pays s’affrontent au hockey, à la boxe ou à la lutte sans que leurs supporters ne deviennent de féroces soldats.

Ce qui est plus douloureux, c’est que l’animosité mutuelle prend une tournure sauvage et cible des joueurs individuels.

M. Mohammed Shami a été maltraité et trollé après la défaite de l’Inde contre le Pakistan. La raison évidente et indéniable était que M. Shami est musulman. L’accusation non déclarée était qu’il « avait fait l’Inde ». Rien de plus ridicule qu’une telle accusation. Les agresseurs ont oublié le nombre de matchs que le bowling de M. Shami avait remportés pour l’équipe indienne. C’est un bourreau de travail infatigable qui peut produire des sorts spectaculaires d’énergie et de ruse. Tout aussi pathétique était le commentaire d’un ministre pakistanais selon lequel la victoire du Pakistan était la « victoire de l’islam ». Comme M. Shami, de nombreux acteurs musulmans ont fait la fierté de l’Inde. Les noms qui viennent immédiatement à l’esprit sont M. Mohd Azharuddin,

M. Abbas Ali Baig, M. Salim Durrani et feu Mansoor Ali Khan, le Nawab de Pataudi. Deux d’entre eux étaient capitaines de l’équipe indienne.

Arrêtez la propagation du poison

Je soupçonne que le poison qui se répand dans la politique du pays s’est infiltré dans les stades de cricket et les salons d’observation du cricket. Parmi les meilleurs écrivains, poètes, musiciens, peintres, acteurs, scientifiques, professeurs et enseignants, médecins, avocats, architectes, hommes d’affaires et législateurs de l’Inde sont des musulmans. La foi musulmane de M. Shami n’a aucun rapport avec ses talents de joueur de cricket et ses réalisations. C’est bien que M. Virat Kohli, le capitaine, n’ait pas perdu de temps pour condamner les agresseurs et les trolls comme des « personnes sans veine ». Des gens de différents horizons ont fait de même. Il est regrettable que le ministre des Sports ait gardé un silence étudié.

Lorsqu’un citoyen indien (M. Shami, dans ce cas) est humilié en raison de sa religion, tous les autres citoyens devraient ressentir l’humiliation. Après que 51 musulmans ont été tués par un suprémaciste blanc,

Mme Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande, a uni ses concitoyens avec trois mots simples : « Nous ne faisons qu’un ». Je veux entendre de tels mots en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.