Across the Aisle de P Chidambaram : Quand la loi devient une arme

À la suite des attentats terroristes perpétrés contre la ville de Mumbai fin novembre 2008, on m’a demandé de passer du ministère des Finances au ministère de l’Intérieur. J’avoue que j’étais réticent à le faire car j’avais nourri l’espoir de terminer cinq ans en tant que ministre des Finances en mai 2009. Cependant, j’ai vite compris que c’était un appel au devoir auquel je devais obéir. J’ai déménagé le 1er décembre 2008.

Très tôt dans mon mandat, j’ai été confronté à des plaidoyers passionnés pour la levée de la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux). En vertu de la loi, le gouvernement central peut déclarer une zone «zone perturbée» et appliquer la loi à cette zone. De même, dans huit États, le gouverneur (lire gouvernement de l’État) peut exercer ce pouvoir. La Loi ne prévoit pas de délai pour le maintien de la déclaration. Cependant, la Cour suprême est intervenue et a obligé le gouvernement concerné à réviser la déclaration avant l’expiration d’un délai de six mois.

Cette obligation a donné peu de réconfort aux militants des droits car une fois la loi appliquée, les gouvernements des États étaient réticents à mettre fin à la déclaration. Par exemple, le Manipur notifie périodiquement et applique la loi depuis les années 1980. L’Assam a révisé et renouvelé la déclaration tous les six mois depuis 2017. Le gouvernement central a régulièrement notifié les « zones perturbées » au Nagaland (l’ensemble de l’État) et dans l’Arunachal Pradesh (trois districts plus deux zones de postes de police).

Immunité d’intention, Impunité d’effet

L’État (gouvernement central ou étatique) est redevable aux forces armées – l’armée, l’armée de l’air et les forces de police armées centrales. Ce sont les pouvoirs de décision. Là où l’armée est déployée, le vrai pouvoir est avec l’armée. J’avais analysé la Loi dans une chronique de ces pages (The Indian Express, 3 mai 2015). Les pouvoirs dont jouissent les forces armées en vertu de la loi sont, pour le moins, draconiens. Les pouvoirs comprennent le pouvoir de détruire tout abri ou structure, d’arrêter sans mandat et de perquisitionner et saisir sans mandat. Chacun de ces pouvoirs est contraire au droit commun — le Code de procédure pénale — sauf dans des circonstances restreintes et spéciales. Le pouvoir le plus sévère est le pouvoir conféré à un policier, s’il l’estime nécessaire, de tirer sur une personne en assemblée de cinq ou plus, jusqu’à causer la mort.

L’argument contre l’AFSPA est que le personnel des forces armées ne s’arrête pas pour se demander si le recours à la force – souvent la force meurtrière – est évitable. Une fois en situation de conflit, ils ne pèsent pas les options ; ils utilisent une force maximale. L’article 6 de la loi confère au personnel des forces armées l’immunité contre les poursuites. La réalité est que la disposition encourage le personnel des Forces armées à agir en toute impunité.

Il est de notoriété publique que même les pouvoirs normaux de la police sont détournés. Très souvent, un tel abus est sanctionné par la politique de l’État – comme, par exemple, dans l’Uttar Pradesh où les « rencontres » sont intégrées dans la politique d’application de la loi et fièrement annoncées ! Dans un état déclaré « zone perturbée », les forces armées fonctionnent sous un stress extrême et l’AFSPA devient une arme.

Cas solide pour l’abrogation

La demande d’abrogation de l’AFSPA est une ancienne demande. En 2005, le comité du juge Jeevan Reddy a recommandé son abrogation. Ce point de vue a été approuvé par les commissions et comités successifs. Le dernier était le Comité du juge JS Verma qui a souligné le besoin imminent de revoir le maintien de l’AFSPA.

À mon avis, il est impératif d’abroger l’AFSPA. Il existe d’autres lois ultérieures pour lutter contre le militantisme et le terrorisme, telles que la loi sur les activités illégales (prévention) et la loi sur les enquêtes nationales. En fait, avec l’expérience de la mise en œuvre de l’UAPA, il existe des arguments convaincants en faveur de la révision de cette loi également. L’abrogation de l’AFSPA est attendue depuis longtemps.

Le cas de l’Assam est instructif. En 2017, le ministère de l’Intérieur a demandé à l’Assam de supprimer complètement l’AFSPA ou de réduire les zones où elle s’appliquait. Assam a refusé. En 2018, le Comité permanent des affaires intérieures a demandé à l’Assam pourquoi il était nécessaire que l’ensemble de l’État soit déclaré «zone perturbée» contre l’avis du MHA. Il n’y avait aucune explication convaincante.

Gouvernement et loi autoritaires

Après la mort de 13 civils le 4 décembre 2021 (dans une affaire d’erreur d’identité, pour laquelle l’armée s’est excusée), les ministres en chef du Manipur, du Nagaland et du Meghalaya ont demandé l’abrogation de la loi. Le plaidoyer de Manipur est ridicule : c’est le gouvernement de l’État qui a appliqué la loi et rien n’empêche le ministre en chef d’annuler la notification.

Le fait est que les gouvernements sont devenus plus autoritaires depuis 2014. Conséquence inévitable, la police – et les forces armées lorsqu’elles sont déployées pour la sécurité intérieure – sont devenues plus autoritaires. L’AFSPA, censée être un bouclier, est devenue une arme. Il y a des voix au sein des Forces armées qui soutiennent l’abrogation de l’AFSPA mais elles sont, malheureusement, silencieuses.

En tant que ministre de l’Intérieur, j’ai soutenu l’abrogation de l’AFSPA. À titre subsidiaire, j’ai plaidé pour la modification de la Loi. J’ai échoué et j’ai raconté l’histoire dans ma chronique de 2015. Aujourd’hui, nous avons un gouvernement autoritaire, un Premier ministre autoritaire et un ministre de l’Intérieur autoritaire. Les chances d’abrogation, voire de modification, sont nulles. Le seul recours est la Cour constitutionnelle.

