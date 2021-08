Across the Aisle: La grande vente de clôture, écrit P Chidambaram

Cependant, elle a omis de divulguer quand ces actifs ont été construits.

Le Grand Mensonge a été exposé. Depuis sept ans, M. Narendra Modi et ses ministres dénoncent avec véhémence les gouvernements du Congrès (et tous les autres gouvernements précédents dont, ironiquement, celui d’Atal Bihari Vajpayee) pour « ne rien faire et ne rien construire pendant 70 ans ». C’était comme si l’Inde n’avait atteint l’indépendance qu’en mai 2014. Le 23 août 2021, le ministre des Finances a publié une liste d’actifs qu’il était proposé de « monétiser ». Cependant, elle a omis de divulguer quand ces actifs ont été construits. La réponse est, pendant les « 70 ans » décriés !

La liste incluse

26 700 km de routes, 28 698 km d’actifs de transport d’électricité, 6 000 MW d’actifs d’énergie hydraulique et solaire, 8 154 km de gazoducs, 3 930 km de pipeline de produits pétroliers, 210 000 000 t d’actifs d’entreposage, 400 gares ferroviaires, 90 passagers opérations ferroviaires, 265 hangars à marchandises, chemin de fer Konkan et corridor de fret dédié, 2 86 000 km de fibre optique et 14 917 tours de télécommunications, 25 aéroports et 31 projets dans 9 grands ports et 2 stades nationaux.

D’un trait de plume, M. Modi et son ministre des Finances ont menacé de réduire les actifs du secteur public indien à près de zéro. Ils exultent à l’idée que le gouvernement percevra un «loyer» de Rs 150,000 crore par an et conservera un morceau de papier qu’il est le «propriétaire» de l’actif. Ils se vantent également que l’actif fortement déprécié sera « restitué » au gouvernement à la fin de la période de transfert. C’est le cœur du National Monetization Pipeline (NMP).

Objectifs, Critères absents

La politique de désinvestissement et de privatisation a évolué au fil des ans. Tous les gouvernements depuis 1991 ont affiné la politique. Les recettes n’étaient que l’un des objectifs de la privatisation. D’autres objectifs étaient l’amélioration des investissements en capital, l’infusion de technologies modernes, l’expansion des marchés de produits, la création d’emplois, etc.

Certains critères ont également été fixés pour le choix des unités qui seront privatisées. Parmi eux se trouvaient :

1. Les unités d’alimentation dans un secteur stratégique ne seront pas privatisées – par exemple, l’énergie nucléaire, la production de défense, les chemins de fer, les ports stratégiques.

2. Les unités chroniquement déficitaires pourraient être privatisées.

3. Une PSU ayant une part de marché minimale pour ses produits pourrait être privatisée.

4. Une PSU sera privatisée si elle favorise la concurrence ; elle ne sera pas privatisée si elle peut conduire à un monopole.

Ces critères ont été jetés par la fenêtre et aucun critère alternatif n’a été annoncé. Étonnamment, les chemins de fer ont été supprimés en tant que secteur stratégique. Il est désormais classé comme un actif secondaire alors même que les économies de marché telles que le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne ont conservé les chemins de fer (ou la majeure partie du système ferroviaire du pays) dans le secteur public.

La route des monopoles

On craint vraiment que le NMP ne conduise à des monopoles (ou, au mieux, à des duopoles) dans des secteurs clés tels que les ports, les aéroports, l’énergie solaire, les télécommunications, les gazoducs, les oléoducs et l’entreposage. L’Inde est relativement un nouveau venu dans l’économie dirigée par le secteur privé dans l’industrie et les services. De telles économies atteindront inévitablement un point où des monopoles apparaîtront. Les États-Unis peuvent nous enseigner de nombreuses leçons à cet égard. Actuellement, le Congrès américain et le gouvernement délibèrent sur des lois et d’autres mesures visant à contenir les pratiques commerciales monopolistiques et déloyales de Google, Facebook et Amazon. La Corée du Sud a réprimé ses chaebols. La Chine prend des mesures contre certaines de ses entreprises technologiques qui étaient devenues « trop grandes pour être réglementées ». En revanche, le NMP promet d’emmener le pays dans le sens inverse !

Hormis l’absence flagrante de critères dans le choix des UPE qui ont été portées sous le NMP, il n’est pas clair quels en sont les objectifs. Considérez l’objectif de percevoir un «loyer» de Rs 1 50 000 crore par an. Ce qui n’est pas divulgué, ce sont les revenus annuels actuellement générés par les actifs choisis. Le « gain » (ou la « perte ») de revenus pour le gouvernement ne sera que la différence entre Rs 1 50.000 crore et le revenu annuel actuel. Il n’y a pas non plus de clarté sur les emplois et les réservations. Le nombre actuel d’emplois dans les unités « monétisées » sera-t-il maintenu et éventuellement amélioré ? La réservation pour SC, ST et OBC sera-t-elle maintenue ou supprimée ?

Éclos dans le secret

L’inconvénient le plus grave sera les prix. Une fois monétisé, le PSU cessera d’être un stabilisateur de prix sur le marché. S’il y a un, deux voire trois acteurs privés dans le secteur, il y a forcément fixation des prix et cartellisation. Nous avons constaté que cela était vrai même dans un marché dit concurrentiel du ciment. Le Royaume-Uni a été ébranlé de trouver cela vrai dans le secteur bancaire. Mon appréhension est que les prix vont augmenter dans de nombreux secteurs.

Enfin, le processus reflète la manière conspiratrice dont opère le gouvernement de M. Modi. Il n’y avait pas de projet de document sur le NMP. Il n’y a pas eu de concertation avec les parties prenantes, notamment les salariés et les syndicats. Il n’y a eu aucune discussion au Parlement et il n’y en aura jamais. La politique a été ourdie en secret et annoncée soudainement. Les médias ont été suffisamment tutorés par le gouvernement et les capitaines du secteur privé pour saluer le leader et le politique.

Préparez-vous pour la vente de clôture du Grand Bargain. Préparez-vous à accueillir les monopoleurs.

