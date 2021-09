Across the Aisle: La plus grande catastrophe, écrit P Chidambaram

Le somptueux festin promis par le Premier ministre peut attendre, le gouvernement doit d’abord s’assurer qu’il y a du roti, du chawal et du sabzi sur chaque feuille ou assiette

COVID-19 était, et est, une catastrophe sanitaire sans précédent sur laquelle l’humanité ou les gouvernements du monde ont peu de contrôle. Aucun gouvernement ne peut être tenu responsable de l’origine du virus. Les gouvernements ne peuvent être tenus responsables que de la suffisance ou de l’insuffisance de la réponse à la pandémie : sa propagation dans le pays concerné, le nombre d’infections et de décès, le programme de vaccination, et l’aide et le soutien apportés aux citoyens.

Un disque mitigé

L’Inde se situe quelque part au milieu du classement. Il a faibli, mais s’est rétabli, en contenant la propagation du virus ; l’augmentation du nombre d’infections peut être attribuée au laxisme du comportement social de la population ; le nombre de décès a été largement sous-estimé ; le programme de « vaccination pour tous les adultes » a été douloureusement lent au cours des premiers mois en raison de problèmes d’approvisionnement et de distribution, mais il semble s’être accéléré au cours des trois dernières semaines ; et, quant au secours aux pauvres, il y avait une négligence cruelle de la part du gouvernement.

Ces conséquences sont mesurables en termes de nombre ou d’argent. Au-delà de ce qui est visible, cependant, il y a une retombée qui n’était pas visible à l’œil nu. J’appellerai les retombées la moins remarquée, mais la plus grande catastrophe.

Je veux parler de l’éducation de nos écoliers. Les familles urbaines avec de jeunes enfants savent que garder les enfants dans les limites de la maison était un défi ; les familles rurales, après les premiers mois, les laissent simplement errer dans les rues et les champs du village. Toutes les familles étaient saisies par la peur de tomber malade. Ils ont survécu à la première phase de peur sans trop penser à l’absence d’école pour leurs enfants. Mais alors que les semaines sont devenues des mois et que les mois sont devenus une année, et que l’absence forcée de l’école s’est prolongée jusqu’à la deuxième année, les familles sont prises de panique.

Prix ​​énorme payé

Leurs pires craintes concernant l’éducation de leurs enfants – ou l’absence de celle-ci – se sont avérées vraies. Des données montrent que le pays a payé un prix énorme pour la fermeture forcée des écoles pendant 18 mois.

Le rapport annuel sur l’état de l’éducation (rural) 2020 Wave 1 a été publié le 1er février 2021. Il a rappelé le déficit d’apprentissage des enfants ruraux (tel que rapporté dans l’ASER 2018) et a sondé l’impact du verrouillage lorsque les écoles ont été fermées. Après avoir analysé les données relatives à l’éducation des parents, à la disponibilité des smartphones et à l’accès aux manuels et au matériel d’apprentissage, le rapport a conclu :

Dans l’ensemble, environ 35 % seulement des enfants ont déclaré avoir reçu du matériel d’apprentissage de leur école ; 72 % des enfants ont reçu du matériel d’apprentissage uniquement via WhatsApp. Une majorité (55 %) des enfants appartiennent à des ménages relativement plus pauvres qui ne possèdent pas de smartphone ; leur accès à tout matériel d’apprentissage distribué serait limité ; Une étude de la Banque mondiale a simulé la perte d’apprentissage et a conclu que la fermeture de l’école de sept mois entraînera la perte de près d’un an d’apprentissage pour les enfants. en perte d’apprentissage importante; ces pertes sont susceptibles d’être beaucoup plus importantes pour les enfants déjà défavorisés, entraînant un écart d’apprentissage encore plus grand entre les riches et les pauvres.

Éducation de rattrapage

Une étude ultérieure de 24 districts ruraux du Karnataka (considéré comme l’un des meilleurs États en matière d’enseignement scolaire) a mesuré les compétences fondamentales des enfants – lecture et calcul. Les constats sont déprimants :

il y a une nette détérioration des compétences fondamentales entre 2018 et 2020 parmi les enfants du Std V, 46,0 % pouvaient lire un texte de niveau Std II en 2018, mais cette proportion est tombée à 33,6 % en 2020 (la tendance était la même pour le Std I à Std VIII) ; de même, parmi les enfants du Std V, 34,5% pouvaient soustraire et 20,5% pouvaient diviser en 2018, mais ces proportions ont diminué à 32,1% et 12,1% en 2020 (la tendance était globalement la même pour le Std I à la norme VIII).

Une autre étude portant sur 1 362 ménages dans 15 États, coordonnée par M. Jean Dreze, a conclu que seulement 8 % des enfants des zones rurales de l’Inde pouvaient accéder à l’éducation en ligne, tandis qu’au moins 37 % ont complètement cessé d’étudier.

Il y a eu beaucoup de débats sur la disponibilité des lits d’hôpitaux, de l’oxygène, des ventilateurs, des médicaments, des ambulances, de l’espace sur les lieux d’inhumation/de crémation et des vaccins. Les tribunaux sont intervenus pour inciter les gouvernements à en faire plus. De nombreux gouvernements ont été alarmés et ont fait plus. Malheureusement, cependant, il y a eu peu de débats à l’échelle du pays, et moins d’action, sur les pertes d’apprentissage des enfants et les mesures correctives.

Sans se soucier de la crise immédiate, le gouvernement a lancé l’Architecture numérique nationale dans le but « d’éradiquer les inégalités dans l’éducation ». Le Premier ministre veut rendre le système éducatif « globalement compétitif et les jeunes prêts pour l’avenir ». Ce sont sans aucun doute des objectifs splendides et l’intention est noble, mais ne devrions-nous pas d’abord préparer les enfants à « lire et à calculer » ?

Le besoin immédiat est l’éducation de rattrapage. Les enseignants doivent être incités à travailler plus longtemps et les enfants doivent être aidés à surmonter les pertes d’apprentissage. Aucune dépense n’est trop élevée pour garantir que chaque enfant reçoive une éducation scolaire complète.

Le somptueux festin promis par le Premier ministre peut attendre, le gouvernement doit d’abord s’assurer qu’il y a du roti, du chawal et du sabzi sur chaque feuille ou assiette.

