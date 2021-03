Across The Aisle: La tragédie du milieu manquant, écrit P Chidambaram

Les agriculteurs crient des slogans et agitent des drapeaux lors de la manifestation des agriculteurs en cours à Haryana (image Reuters)

Dans un pays de 138 crore d’habitants, un revenu par habitant de Rs 98 000 et des inégalités extrêmes, il est difficile d’estimer la taille de la classe moyenne. Le premier obstacle est la définition. Quelle est la tranche de revenu qui peut être prise pour compter la classe moyenne? Seulement 1% de la population détient 73% de la richesse. Étant donné que les 20% les plus pauvres de tout pays en développement doivent être considérés comme pauvres, cela laisse 7% que l’on peut appeler la classe moyenne. Même cela est un nombre énorme – près de 10 crore, ce qui est plus que la population de tous les pays sauf 14!

Le deuxième obstacle est la qualité de vie qui peut être décrite comme une vie de classe moyenne. Quel genre de vie un revenu par habitant de 98 000 roupies peut-il acheter? À 8 000 roupies par mois et par personne, c’est à peine suffisant pour répondre aux besoins en matière de logement, de nourriture, de vêtements, d’éducation, de santé, de loisirs, de divertissement et de quelques économies. C’est ce que tout le monde devrait avoir. Par conséquent, pour être compté dans la classe moyenne, il faut avoir un revenu annuel d’au moins deux ou trois fois ce montant. Je soupçonne que ce nombre ne sera pas supérieur au nombre de personnes qui paient de l’impôt sur le revenu. Ce nombre était de 3,29 crores en 2018-2019 – à peine 2,4% de la population.

Ni vu ni entendu

Supposons que nous fassions une estimation approximative de la taille de la classe moyenne entre 3 et 10 crores. Prenons le nombre comme 6 crore. Parmi eux se trouvent des hommes d’affaires, des agriculteurs, des juges, des avocats, des médecins, des ingénieurs, des comptables agréés, des acteurs, des écrivains et d’autres professionnels.

Le sujet de cet essai est, que fait cette «classe moyenne» d’une taille estimée à 6 crore?

Dans les années 30 et 40 et jusqu’aux années 80, des milliers de personnes s’identifiaient joyeusement comme appartenant à la classe moyenne. Ils étaient actifs dans la vie publique, y compris la politique. Ils étaient candidats aux élections au Parlement, aux assemblées législatives des États et aux organes locaux. On les a trouvés à des postes exécutifs dans les municipalités, les sociétés coopératives, les associations bénévoles, les organismes sportifs, etc. Ils ont été trouvés parmi des orateurs, des écrivains, des poètes, des acteurs et des artistes. Ils ont débattu de questions pertinentes et d’actualité. Ils ont écrit des lettres aux rédacteurs en chef et, parfois, aux éditeurs d’opinion et aux intermédiaires.

Plus de ressource

La classe moyenne a été une riche ressource intellectuelle pendant la lutte pour la liberté. Des centaines de personnes appartenant à cette classe étaient comptées comme des amis et des conseillers par les dirigeants politiques. Ils ont frôlé les épaules de ceux qui étaient au pouvoir. Leurs points de vue ont façonné le discours public. Au Bengale, on les appelait les bhadralok. Au Tamil Nadu, ils lisent The Hindu et Dinamani, encombrent les concerts de musique et les salles de cinéma, et dirigent des festivals religieux comme Theppam (le char) et Ther (le rath ou char). Dans le Maharashtra, ils étaient des mécènes de la littérature et du théâtre marathi. Au Kerala et au Karnataka, ils étaient actifs dans les églises et les cabots. La classe moyenne était vraiment au milieu des choses.

La politique s’est enrichie et civilisée par la participation de la classe moyenne, pas toujours en tant que candidats, mais en tant que faiseurs d’opinion et leaders d’opinion. De cette classe moyenne sont sortis des dirigeants comme Achuta Menon, C Subramaniam, Veerendra Patil et Sanjivayya dans le sud et bien d’autres dans le nord. La classe moyenne, à travers ses opinions, a joué un rôle de médiateur dans les luttes populaires contre le gouvernement telles que les problèmes des agriculteurs, les agitations syndicales, les manifestations étudiantes, etc.

Hélas, cette classe moyenne semble avoir disparu. Il n’existe que sous forme de classification pour les économistes, mais il semble s’être retiré de pratiquement tous les horizons de la vie. Les politiciens à plein temps ont repris les clubs, les sociétés, les organismes sportifs, les sociétés coopératives, les syndicats, les fiducies du temple et pratiquement toutes les autres unités organisées de la société. C’est peut-être la raison pour laquelle la vie publique, en particulier la politique, est devenue acrimonieuse et monétisée et le niveau de débat grossier, vulgaire et insipide.

Mini-républiques fermées

Il est décevant de voir la classe moyenne indifférente aux plus de 100 jours de manifestations des agriculteurs à Singhu et Tikri. Sauf lorsque l’horreur sur Nirbhaya a été perpétrée, la classe moyenne s’est distancée des excès de la police dans la JNU et l’UMA, les manifestations anti-CAA à Shaheen Bagh et ailleurs et, honteusement, le sort des millions de travailleurs migrants qui ont parcouru des centaines de kilomètres. à leurs foyers après le verrouillage soudain du 25 mars 2020. Les luttes syndicales à Haryana et au Karnataka sont passées inaperçues. Les licenciements et les rencontres de la police ne semblent pas remuer leur conscience. Les arrestations arbitraires d’activistes sociaux, d’écrivains et de poètes ou le harcèlement de dirigeants politiques de l’opposition ne semblent pas les secouer de leur complaisance. C’est comme si la classe moyenne s’était retirée dans ses mini-républiques fermées dans tout le pays.

Assistez à l’achat et à la vente de députés et de députés. Le commerce fleurit pendant la période des élections comme en témoigne le volume des échanges sur les échanges politiques ténébreux au Bengale occidental et à Pondichéry! Pourtant, les élections sont notifiées sans changer la loi sur les défections et il n’y a guère de murmure de protestation.

La classe moyenne semble avoir pris à la lettre la morale de l’histoire des trois singes – un avec les yeux bandés, un avec du coton dans les oreilles et un avec la bouche scotchée. J’ai peur que la classe moyenne manquante précipite la disparition de la démocratie.