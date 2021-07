Across the Aisle: Le fantôme prend forme et forme, écrit P Chidambaram

Ainsi, lorsqu’un journal d’investigation français, Mediapart, a publié samedi dernier un rapport faisant suite à son rapport d’avril 2021 sur l’accord Rafale Aircraft, pas une feuille n’a bougé dans la capitale chaude, sèche et sans vent de l’Inde.

Sangfroid est un mot français. L’Oxford English Dictionary donne son sens à « la capacité de rester calme dans des circonstances difficiles ».

Les Indiens ont battu les Français dans le sang-froid. Dans aucun autre pays, il n’y aurait eu une telle indifférence à la suite de millions de personnes migrant, à pied, sans argent, sans nourriture, ni médicaments ni aide, vers leurs maisons dans des villages et des villes à des centaines de kilomètres. Dans aucun autre pays, la vue d’ambulances avec des patients très malades alignés à l’extérieur des hôpitaux ne serait tolérée comme la malédiction d’un pays en développement. Dans aucun autre pays, le terrible chagrin causé par les 4 05 967 décès (supposés être sous-estimés de 4 à 5 fois) dus à Covid-19 ne serait-il gardé totalement privé sans déborder sous forme de colère publique. Dans aucun autre pays, des millions d’enfants issus de familles pauvres ne seraient exclus de l’apprentissage en ligne sans que leurs parents ne prennent d’assaut les citadelles du pouvoir. Vous pouvez ajouter à la liste et vous émerveiller du sang-froid du peuple indien.

Quitter sans responsabilité

Enfin, le ministre du Travail et de l’Emploi a démissionné. Le ministre de la Santé a démissionné. Le ministre de l’Éducation a démissionné. Et plus. Aucun des ministres n’a démissionné de sa propre responsabilité. Personne n’a lié les démissions «volontaires» aux charges oppressives que leur administration a imposées au peuple en 2020 et 2021.

Ainsi, lorsqu’un journal d’investigation français, Mediapart, a publié samedi dernier un rapport faisant suite à son rapport d’avril 2021 sur l’accord Rafale Aircraft, pas une feuille n’a bougé dans la capitale chaude, sèche et sans vent de l’Inde. Je doute que quelqu’un au ministère de la Défense ait même haussé les sourcils. Le ministre de la Défense, un être humain bienveillant, n’a pas réagi. L’ancien ministre de la Défense a choisi de détourner le regard malgré le fait que l’histoire contredisait de nombreuses déclarations ministérielles antérieures. C’est du sang-froid.

En avril, dans une enquête en trois volets, Mediapart a révélé que l’agence française de lutte contre la corruption (AFA) avait trouvé des preuves que Dassault (l’entreprise manufacturière française) avait accepté de payer un million d’euros à un intermédiaire connu qui fait l’objet d’une enquête en Inde en dans le cadre d’un autre accord de défense, et avait en fait versé 598 925 € à une société indienne du nom de Defys Solutions (comme c’est approprié !). Même à ce stade naissant, il s’agissait d’une allégation aussi précise que possible (lire : L’apparition du fantôme de Rafale, Indian Express. 11 avril 2021). Il a rencontré le sang-froid coutumier – en Inde, mais pas en France.

Les pièces tombent en place

Maintenant, d’autres faits sont sortis du placard :

Maintenant, d’autres faits sont sortis du placard :

En 2012, dans le cadre d’un appel d’offres, Dassault a été choisi pour fournir 126 Rafale à l’armée de l’air indienne dont 18 en état de vol et 108 à assembler en Inde. Le 25 mars 2015, le PDG de Dassault Aviation a annoncé en présence du directeur de l’IAF et du président de HAL que le contrat entre Dassault et HAL pour la fabrication de l’avion en Inde et le transfert de technologie à HAL serait signé prochainement. Le 26 mars (oui, le prochain jour !), Dassault a signé un protocole d’accord avec une entreprise privée indienne pour une « éventuelle joint-venture » pour la gestion de projet, la R&D, la conception et l’ingénierie, l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la formation. Le 8 avril, à Paris, de hauts responsables indiens accompagnaient le Le Premier ministre en visite officielle a confirmé que l’accord Dassault-HAL était en bonne voie et serait conclu sous peu. Le 10 avril, à Paris, le Premier ministre Modi a annoncé que l’accord Dassault-HAL serait annulé et 36 avions, fabriqués en France, serait l’achat d par l’IAF. Le 9 novembre, un accord de partenariat stratégique a été signé entre Dassault et la société privée indienne. Les obligations de Dassault incluraient la fabrication, la technologie, le savoir-faire, la fabrication de sous-ensembles de cellule, la chaîne d’assemblage final, la modernisation de l’armement, le marketing international et l’assistance technique. La société indienne privée fournirait une compréhension du marché indien, des installations de production et de la commercialisation avec le gouvernement indien et les États. En septembre 2016, un accord intergouvernemental a été signé pour la vente de 36 avions Rafale. Le 28 novembre, Dassault et la société privée indienne a signé un pacte d’actionnaires avec la société privée indienne. Dassault s’est engagé à fournir jusqu’à 159 millions d’euros (et détenir 51 pour cent du capital) et la société privée indienne jusqu’à 10 millions d’euros (et détenir 49 pour cent du capital).

Sur ces faits, le PNF, le ministère public français, a ouvert une nouvelle enquête et désigné un juge pour diriger une information judiciaire.

Échec institutionnel

Lorsque cette controverse se développait, quatre institutions indiennes – prétendument des chiens de garde – ont échoué dans le pays : les médias, la Cour suprême, le Parlement et le Contrôleur et auditeur général (C&AG). Je suis certain, et triste, que le Parlement restera sur la défensive et provocateur. Je suis également certain que le C&AG fermera ses volets et ne rouvrira pas son rapport de 141 pages, dont 126 pages n’avaient aucun sens pour une personne d’intelligence moyenne.

Cependant, une brise fraîche souffle doucement dans les salles d’audience de la Cour suprême. La Cour peut encore être persuadée de revoir l’accord intergouvernemental et le jugement du juge Gogoi du 14 décembre 2018. Je fais également confiance aux médias. Malgré la reddition de beaucoup et la suppression des autres, il y a des plumes et des voix dans les médias qui peuvent se faire lire et entendre.

Quant au peuple, restera-t-il du sang-froid ? Dans l’original français, le mot avait un autre sens : « sang froid ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.