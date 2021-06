Across The Aisle: L’oiseau et le ver sont d’accord, écrit P Chidambaram

La vue peut être austère, sale et moche, mais elle sera plus proche de la vérité.

La vue depuis le bureau d’angle au sommet de Raisina Hill peut être séduisante. Surtout si les images et les photos sont tamisées par le conseiller économique en chef. Par exemple, les suppressions d’emplois peuvent disparaître et apparaître comme de nouvelles inscriptions à l’EPF ! Les visages affamés peuvent disparaître et être remplacés par des personnes récoltant leur prime de 5 kg de céréales par mois pendant deux mois ! L’image d’un métayer laborieux peut s’estomper et l’image d’un propriétaire absent déposant son chèque de kisan samman peut remplir l’écran ! C’est la magie opérée par le pouvoir, l’autorité et le mépris de la critique.

L’Indien moyen ne peut aspirer à gravir la Colline. Il ou elle est plus ou moins confiné au village ou à l’arrondissement d’une ville ou d’une cité. Parce que les deux pieds sont fermement plantés sur le sol, la vue de l’Indien moyen est comme la vue du ver. La vue peut être austère, sale et moche, mais elle sera plus proche de la vérité.

Commander une enquête

J’ai demandé à un ami, M. Jawahar, (qui a réuni une équipe d’enquêteurs) de faire une enquête téléphonique auprès de 1000 personnes appartenant à la classe moyenne inférieure. (Même ceux qui vivent dans des maisons dans des communautés fermées aiment décrire leur situation dans la vie comme « de la classe moyenne », mais nous savons qu’ils ne le sont pas). Nous avons défini la classe moyenne inférieure comme les personnes ayant un revenu de 5 000 à 30 000 Rs par mois. Il y avait 1004 répondants qui ont répondu à 9 questions et ont donné leurs identifiants de messagerie et leurs numéros de téléphone portable. Certains répondants ont peut-être légèrement sous-estimé leur revenu, mais même si le revenu diminuait légèrement de l’autre côté de Rs 30 000, cela ne fausserait pas les données.

Les questions portaient sur la période de 12 mois qui a suivi le premier confinement le 25 mars 2020. Les conclusions de l’enquête sont révélatrices :

1. Il y avait 1004 répondants

2. 880 ont déclaré que leur revenu avait diminué, 117 ont déclaré « aucun changement » et 7 ont déclaré que leur revenu avait augmenté.

3. 758 ont indiqué que leurs dépenses avaient augmenté, 115 ont indiqué « aucun changement » et 91 ont indiqué que leurs dépenses ont diminué.

4. 725 ont signalé une réduction de leur épargne, mais seulement 329 ont signalé une réduction de leurs actifs. Les autres n’ont signalé aucun changement dans leur épargne ou leurs actifs.

5. Comme on pouvait s’y attendre, 702 ont déclaré avoir emprunté de l’argent. Les sources étaient une banque, une institution de micro-finance, un groupe d’entraide, un fonds de chit, la famille, un parent et un ami. Certains ont déclaré avoir emprunté à plus d’une source. La plupart avaient emprunté de l’argent avec intérêt (653). Sur la capacité de rembourser dans les délais et avec intérêt, le cas échéant, 176 étaient confiants, 164 n’étaient pas confiants et 256 étaient douteux.

Preuve autour de nous

Ces découvertes sont en accord avec ce que nous voyons, entendons et observons chaque jour. La pandémie et l’état de l’économie ont gravement affecté le bilan des ménages. Perdant des revenus, faisant face à des dépenses plus élevées, poussé à emprunter, puisant dans l’épargne et peu confiant dans sa capacité de remboursement, le chef de famille moyen est une personne épuisée. À moins qu’il n’y ait un double revenu dans le ménage (même si les deux revenus ont été touchés), il est prudent de conclure que le chef de ménage moyen est ébranlé et a le sentiment que le ménage (la famille) s’est appauvri.

Prenons le plus petit des quatre nombres dans les réponses aux quatre questions principales sur le revenu, les dépenses, l’épargne et l’emprunt. Il s’agit de 702. Cela représente 70 p. 100 de la population sondée. Ce n’est pas une image rassurante d’un pays qui, jusqu’à récemment, se vantait que son économie était la grande économie à la croissance la plus rapide du monde. C’est certainement une chute importante par rapport aux sommets établis que (1) l’Inde a connu un taux de croissance moyen de 7,6 pour cent entre 2004 et 2014 et (2) 27 crore de personnes ont été sorties de la pauvreté au cours de cette période. Tout ça, c’est de l’histoire.

Les résultats sont également en accord avec les estimations du NSO du revenu national annuel pour 2020-2021. Le PIB en 2020-2021 s’était contracté de (-) 7,3 % par rapport à l’année précédente. De plus, quatre indicateurs étaient pires qu’il y a deux ans : la consommation privée, la formation brute de capital fixe, les exportations et les importations. La RBI a signalé le «choc de la demande» dans l’économie et le Dr Abhijit Banerjee, lauréat du prix Nobel, a conseillé de dépenser davantage et, si nécessaire, d’imprimer de l’argent.

L’ONS et l’enquête locale – l’oiseau et le ver – ont vu la même image sur le terrain. C’est une heureuse congruence qui laisse le ministre des Finances et le conseiller économique en chef enfermés dans une chambre d’écho.

Faisable, mais le sera-t-il

Les faits amers sont que le PIB à prix constants et le revenu annuel par habitant ont chuté depuis 2017-18 :

La nation dans son ensemble et l’Indien moyen sont revenus à la position qu’ils occupaient en 2017-2018. L’économie a été meurtrie et marquée, d’une part par des politiques désastreuses (démonétisation, TPS confuse), d’autre part par le Covid-19 et troisièmement par une mauvaise gestion économique.

La remontée jusqu’en 2017-18 sera lente, mais elle est possible si le gouvernement écoute et applique les conseils bien argumentés et bien intentionnés du FMI, de la RBI, d’économistes renommés et des partis d’opposition.

