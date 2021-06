Across the Aisle: Most Severely Mauled Enterprises, écrit P Chidambaram

Un ouvrier d’une fabrique de soie à Agartala (Express photo)

La pandémie a touché tout le monde sauf les quelques milliardaires. Les blocages on now, off now ont gravement perturbé la production, la distribution et la fourniture de biens et de services. Des emplois ont été perdus. Chaque famille appartenant à chaque classe – moyenne supérieure, moyenne inférieure, pauvre, démunie – a souffert d’une manière ou d’une autre.

Tout au long de cette terrible phase, j’ai observé le sort de l’agriculture, des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et du secteur des services car, à eux tous, ils emploient la majeure partie de la main-d’œuvre.

Focus sur les MPME

Cette rubrique est axée sur les MPME. Les journaux ont rapporté une déclaration d’un haut responsable de la banque qui a déclaré: “Les MPME et les micro-entreprises ont été les plus touchées, avec près de 60% des ajouts aux NPA en avril et mai provenant des MPME, près du double de ce qu’elle était auparavant”. La Retailers Association of India (RAI) a déclaré à Investing.com que les ventes dans le pays avaient chuté de 79% en mai 2021 par rapport à mai 2019.

J’ai décidé de vérifier les faits rapportés sur le terrain grâce à une vaste enquête téléphonique. J’ai fait appel aux services de M. Jawahar (de Tiruchirappalli Regional Engineering College-Science & Technology Park) et de son équipe. Ils ont trouvé les noms des MPME dans tout le Tamil Nadu auprès des associations de MPME et d’Udyam. Ils ont posé 12 questions. Il y a eu 2 029 réponses. Les conclusions sont pires que ce qui a été rapporté par le banquier senior ou la RAI et sont bien différentes des « pousses vertes » vues depuis les fenêtres des bureaux du ministre des Finances et du conseiller économique en chef.

Permettez-moi de résumer les réponses aux 12 questions :

1. 900 répondants sur 2 029 (94 %) ont déclaré que leur chiffre d’affaires avait diminué en 2020-2021 par rapport à 2019-20.

2. La baisse du chiffre d’affaires a été jusqu’à 25 % pour 441 répondants, jusqu’à 26-50 % pour 375 et plus de 50 % pour 787. 291 MPME avaient totalement fermé leurs portes.

3. Comme on peut s’y attendre, 91 % des répondants ont subi une perte en 2020-2021.

4. Dans 90% des cas, la perte s’élevait à Rs 10 lakh.

5. La perte a été « comblée » en investissant des fonds propres (400 répondants), en vendant des actifs (285) ou en empruntant auprès de banques ou de NBFC (694) ou auprès d’autres sources (631). Le système de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS), présenté comme une bouée de sauvetage et la voie vers Atmanirbharta, n’a pu aider que certaines des 694 entreprises qui avaient emprunté.

6. À la question « votre entreprise/unité fonctionne-t-elle depuis

1er avril 2021′, 852 répondants sur 1 935 (44 %) ont dit « non ». Parmi les autres, seuls 195 (10 %) ont déclaré qu’ils travaillaient presque à pleine capacité.

Pertes d’emplois massives

7. En 2020-2021 (année de pandémie), 26% des répondants (1 266 qui ont répondu à cette question) avaient réduit les salaires/salaires, 33% avaient licencié des employés, 23% avaient licencié des employés et 18% avaient fait tout ce qui précède .

8. Les conséquences sur l’emploi étaient prévisibles. Sur les 1 783 qui ont répondu, jusqu’à 1 200 (67 %) employaient moins de personnes en 2020-2021 qu’en 2019-20. Presque aucun n’employait plus. Les pertes massives d’emplois en 2020-2021 sont un fait.

9. La plupart des micro et petites entreprises parmi les MPME emploient 20 personnes ou moins. 64% des 1 134 répondants qui avaient moins d’employés en 2020-2021 ont déclaré que jusqu’à cinq emplois avaient été perdus et 23% ont déclaré que 6 à 10 emplois avaient été perdus. Supposons une perte moyenne de cinq emplois, multipliez par des millions de MPME, et vous avez une idée juste de la réalité du chômage qui enveloppe le pays.

10. La situation de l’emploi s’est-elle améliorée en 2021-2022 ? 50% des répondants (1 253) ont déclaré que tous ou certains employés ont été réembauchés, 50% ont déclaré que personne n’a repris le travail.

11. Sur les 1 510 entreprises qui avaient fermé en 2020-2021, 470 (31 %) n’avaient pas rouvert et 828 (55 %) n’avaient ouvert que partiellement. Seuls 212 (14 %) avaient rouvert intégralement.

12. Sur les 1 349 unités fermées actuellement, 800 (59 %) étaient confiantes de pouvoir rouvrir. A l’autre extrémité, 72 (5%) ont déclaré avoir fermé définitivement. Les 477 autres n’étaient pas sûrs d’ouvrir ou de rouvrir à plus petite échelle.

Si vous approfondissez les chiffres, vous trouverez de nombreuses pépites d’informations. Lisez les résultats complets de l’enquête sur www.trecstep.com ou www.covid19csorelief.com.

Le gouvernement, une entité indifférente

Il est évident que le gouvernement n’a pratiquement rien fait pour garder les MPME sur pied. L’ECLGS a garanti 3 000 000 crore de roupies. Les MPME ont été amenées à croire que le montant du défaut garanti par le gouvernement était de 3 000 000 crore de roupies. Par conséquent, on pensait qu’en supposant un niveau modéré (10 %) à élevé (25 %) de NPA, le montant du crédit disponible serait de Rs 12,00,000 à Rs 30,00,000 crore. La tromperie a été découverte lorsque le gouvernement a « clarifié » que Rs 3 000 000 crore était le montant total du crédit dans le cadre du programme ! Compte tenu de l’état des bilans des MPME, les banquiers ont eu du mal à atteindre même l’objectif de prêter 3 000 000 crore de roupies. Le décaissement à ce jour est d’environ Rs 1 50 000 crore.

La pandémie a tué l’esprit d’entreprise chez les hommes d’affaires à faible capitalisation, moins de 20 ans, à faible chiffre d’affaires et à faible profit. Le gouvernement a vu leurs entreprises s’effondrer. Pour eux, c’est le chemin vers l’Atma Nirvana.

