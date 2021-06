Across the Aisle par P Chidambaram : Allons-nous écrire une élégie pour la TPS ?

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, lors de la 44e réunion du Conseil de la TPS à New Delhi (image PTI)

La taxe sur les produits et services (TPS) n’est pas un animal exotique. Elle est en vigueur dans les États-nations fédéraux et unitaires. Il existe différents modèles, mais le principe de base est le même : une taxe payée à une étape de la chaîne d’approvisionnement doit être compensée par la taxe due à l’étape suivante. Il ne devrait pas y avoir de taxe sur la taxe.

La MODVAT, puis la CENVAT (TVA centrale), ont été introduites pour atténuer l’impact des accises et de la taxe sur les services. Cela a bien fonctionné. Les États ont été persuadés, grâce à des efforts considérables, d’adopter la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour remplacer la taxe sur les ventes. La CENVAT par le gouvernement central et la TVA par les gouvernements des États fonctionnaient de manière indépendante dans leurs propres juridictions. Cependant, il y avait des problèmes non résolus dans les ventes interétatiques et les services interétatiques. Il y avait également des problèmes lorsque, dans la chaîne d’approvisionnement, un « service » était rendu à une étape et une « vente » était effectuée à une autre étape. La réponse était la TPS, qui s’appliquerait à toutes les ventes et à tous les services.

Une tâche accomplie

Mettre le gouvernement central et les gouvernements des États sur la même longueur d’onde était une tâche herculéenne. Parmi les questions qui devaient être honorées figuraient :

que la caractéristique d’un souverain était le pouvoir de lever des impôts ; que la Constitution indienne était de nature fédérale et que le pouvoir d’imposer était divisé entre le Centre et les États ; que les États devaient renoncer à leur pouvoir exclusif de taxer la vente de marchandises, qui était leur principale source de revenus ; que la distinction entre grands et petits États n’était pas pertinente ; que la crainte des États de subir une perte de revenus devait être dissipée par des garanties d’indemnisation et un mécanisme exécutoire à cet effet ;

que la souveraineté partagée ne peut être pratiquée que sur la base d’une confiance et d’un respect mutuels ; et que, bien qu’une règle sur le vote soit nécessaire, la règle non écrite la plus importante serait que toutes les décisions doivent être prises sur la base du consensus et non selon des lignes de parti.

M. Yashwant Sinha, feu Pranab Mukherjee et moi avons fait tout notre possible pour adhérer aux principes ci-dessus. Tout comme le regretté Arun Jaitley, bien qu’il ait glissé sur les taux d’imposition initiaux. Les réunions du groupe des ministres des Finances qui ont préparé la TPS et les réunions du Conseil de la TPS, tant qu’Arun Jaitley présidait, se sont déroulées sans heurts et sans confrontation et ont fait avancer le processus de la TPS — de manière hésitante, mais néanmoins avancée.

La panne

Entrez Mme Nirmala Sitharaman. À chaque réunion successive du Conseil, il n’y a eu que plus de conflits, de confrontations et, maintenant, une rupture presque complète de la confiance et du respect mutuels.

Les dispositions constitutionnelles sont claires. L’article 246A habilite à la fois le Parlement et, sauf dans le cas d’échanges ou de commerce entre États, la Législature de l’État à percevoir la TPS. Sur les transactions interétatiques, l’article 269A stipule que la TPS « sera prélevée par le gouvernement indien et cette taxe sera répartie entre l’Union et les États sur les recommandations du Conseil de la taxe sur les biens et services ». L’article 279A boucle la boucle en créant un Conseil de la TPS, nommant le ministre des Finances de l’Union comme président, exigeant l’élection d’un vice-président, mandatant le Conseil de faire des recommandations sur toutes les questions relatives à la TPS, y compris les taxes, les droits et les surtaxes à prélevés, autorisant l’établissement d’un mécanisme de règlement des différends et prévoyant un système de votes pondérés en vertu duquel, pensait-on, le Centre ne pourra pas fouler aux pieds les États.

Chaque élément clé du Conseil de la TPS est tombé en panne. Aucun vice-président n’a été choisi depuis sa création en 2016. Le Conseil de la TPS ne s’est pas réuni pendant six mois entre octobre 2020 et avril 2021. Il a été discrètement (et efficacement) écarté en constituant un comité de mise en œuvre de la TPS composé d’agents qui font des « recommandations » qui sont transformés en règles par le gouvernement central, en contournant le Conseil de la TPS et les assemblées législatives des États !

Armement de la TPS

Avant la 43e réunion du Conseil de la TPS, M. Manpreet Badal (FM, Pendjab) a signalé les problèmes ci-dessus et a souligné deux questions urgentes : la réduction des taux de la TPS pour faciliter le traitement et la gestion de Covid, et la délégation excessive au Comité de mise en œuvre de la TPS. Après la réunion, le ministre des Finances de l’Union a constitué un comité de huit ministres pour examiner les taux de la TPS liés à Covid et, de manière significative, a exclu les trois États dirigés par le Congrès et d’autres États qui avaient plaidé avec force pour une réduction des taux !

Selon une lettre datée du 4 juin 2021, du Dr Amit Mitra (FM, Bengale occidental) à Mme Sitharaman, la compensation de la TPS due aux États jusqu’en janvier 2021 était de Rs 63 000 crore. Le Pendjab, le Rajasthan et le Chhattisgarh ont affirmé que leurs cotisations, jusqu’au 1er juin, sont respectivement de Rs 7 393 crore, Rs 4 635 crore et Rs 3 069 crore. Pourtant, dans une interview télévisée le 15 juin, Mme Sitharaman a réfuté avec colère l’intervieweur et a déclaré « Quelles cotisations, j’ai effacé les cotisations de TPS de tous les États » !

Le gouvernement de M. Modi a transformé la TPS en arme pour les États insoumis. Le Conseil de la TPS a été réduit à un atelier de discussion. Le pouvoir législatif effectif a été usurpé par le Comité de mise en œuvre de la TPS et le gouvernement central. Les cotisations et les compensations de la TPS sont retenues ou retardées, ce qui réduit les États à « mendier » des fonds auprès du gouvernement central.

Dieu nous en préserve, mais le gouvernement Modi ouvre peut-être la voie à une élégie pour la TPS.

