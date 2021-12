Across the Aisle par P Chidambaram: Seulement deux acclamations pour l’économie

Les bénéficiaires attendent de recevoir une dose de vaccin Covid-19 dans un hôpital gouvernemental par crainte de propagation de la variante Omicron à Bengaluru (Image PTI)

Le débat est revenu alors même que le principal débatteur du côté du gouvernement s’apprête à partir. L’économie a-t-elle pris un virage? Et sommes-nous sur la voie d’une croissance à deux chiffres ? Les estimations de croissance du CSO pour le deuxième trimestre (juillet à septembre) 2021-2022 ont rassuré le gouvernement. Un taux de croissance du PIB de 8,4% au T2 ne peut pas être bafoué même s’il est sur une base basse de -7,4% au T2 de l’année précédente. Pas même s’il est, séquentiellement, inférieur aux 20,1% du T1 de 2021-22.

Les chiffres qui ont fait sourire le gouvernement sont ce qu’on appelle des « indicateurs à haute fréquence » tels que la perception des taxes, le volume d’UPI, les factures électroniques (volume), le trafic de fret ferroviaire, la consommation d’électricité, etc. Ce sont des chiffres , pas des personnes, et certainement pas des personnes dépendantes du secteur informel dont nous n’avons pas de données ou des personnes plus bas dans la pyramide économique.

Célébration prématurée

C’est une pensée qui donne à réfléchir que pendant que les fonctionnaires du ministère des Finances jubilaient, les autres ministres et députés du parti au pouvoir étaient silencieux, et les gens ne faisaient pas vraiment la fête ! Les gros titres inspirés des estimations du CSO ont disparu en un jour ou deux et ce qui a réoccupé l’espace, ce sont les prix de l’essence, du diesel, du gaz de cuisine, des tomates, des oignons et le manque de clients à Market Street.

Les mêmes estimations des OSC ont souligné le fait que les gens n’achetaient pas assez et ne consommaient pas assez. La consommation privée est le premier moteur – parmi les quatre moteurs – de la croissance. Il représente près de 55 % du PIB. Considérons les chiffres de la consommation privée dans les années pré-pandémiques (2018-19 et 2019-20), l’année touchée par la pandémie (2020-21) et l’année dite de reprise (2021-22): (voir tableau)

La consommation privée au T1 et au T2 de l’année en cours est toujours inférieure à la consommation privée en 2019-20 ; ce qui est pire, c’est que le total semestriel de la consommation est inférieur au total semestriel de 2018-19. En outre, le PIB total pour le semestre 2021-22 est de Rs68,11,471 crore contre Rs71,28,238 crore en 2019-20; il y a encore du rattrapage à faire avant d’atteindre le niveau de production d’avant la pandémie.

Économiser sur les dépenses

Pourquoi les gens consomment-ils moins au cours de la soi-disant année de reprise que dans les années précédant immédiatement la pandémie ? Il peut y avoir plusieurs raisons, qui s’appliqueront à la majeure partie de la population :

les gens sont plus pauvres en termes de revenu par habitant; les gens ont des revenus inférieurs; les gens ont perdu leur emploi; les gens ont fermé leurs entreprises; les gens ont moins de revenus disponibles; les gens sont dissuadés par les prix élevés; les gens épargnent davantage.

À mon avis, « tout ce qui précède » est peut-être la bonne réponse. Les données montrent que beaucoup ont des revenus inférieurs, beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont un revenu disponible inférieur en raison de taxes plus élevées (taxes sur les carburants, taux de TPS) et de nombreuses entreprises ont fermé. Il est également probable que de nombreuses personnes épargnent davantage par peur d’être infectées par le coronavirus.

J’ai découvert dans mes conversations avec les familles que la peur est « et si moi ou un membre de ma famille étions infectés par le virus ». C’est une véritable peur car, selon les chiffres publiés chaque jour, seulement 50,8% de la population adulte de l’Inde a reçu les deux doses du vaccin, 85,1% ont reçu leur premier vaccin et environ 15 crore d’adultes ne sont pas du tout vaccinés. . Les enfants ne sont pas vaccinés. L’éblouissement des grands et gros mariages, des avions remplis de vacanciers, des repas au restaurant et des virées d’achat du Black Friday se limite aux grandes villes et aux villes de niveau 2. L’ambiance dans les villages est sombre. Il y a de la peur ou, du moins, de l’inquiétude.

Mauvaise prescription

Le gouvernement, dirigé par son conseiller économique en chef sortant, continue d’insister sur les mesures du côté de l’offre et leur capacité à redresser l’économie. L’offre n’est pertinente que s’il y a correspondance ou demande excédentaire. Si la demande est faible, les producteurs et les distributeurs vont forcément réduire la production – voyez ce qui se passe dans l’industrie automobile, en particulier les deux-roues.

La bonne recette pour relancer l’économie – une voie que le gouvernement Modi a évitée et parfois ridiculisée – est de stimuler la demande, en particulier parmi la moitié inférieure de la population. J’ai toujours plaidé en faveur de la réduction des taxes sur les carburants et certains autres biens ; pour les transferts monétaires aux très pauvres ; et pour un soutien fiscal pour permettre aux micro et petites entreprises fermées de redémarrer et de réembaucher des travailleurs. Les appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Le résultat est que les 1 % les plus riches sont devenus très riches, les 10 % les plus riches sont devenus riches et les 50 % les plus pauvres sont devenus plus pauvres. Si le gouvernement se laisse éblouir par les chiffres du CSO, sans chercher plus loin, cela signifiera que le gouvernement est non seulement sourd mais aussi dense (colloque.)

