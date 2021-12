Across the Aisle par P Chidambaram : une ressource précieuse en péril

Les travailleurs de Biju Janata Dal lors d’un rassemblement de protestation à Bhubaneswar contre la hausse du prix des bouteilles de GPL (Image PTI)

Le gouvernement central et ses ministres parlent ad nauseum de la menace du Pakistan, de l’hostilité d’un voisin anonyme (Chine), de l’Hindutva, de la perturbation du Parlement, des jeevis andolans (manifestants éternels), de la politique dynastique, des 70 ans de non-développement, L’Inde est un gourou vishwa (enseignant du monde) et ainsi de suite. Cependant, je ne les ai pas entendus parler du statut de nos enfants, en particulier du statut de la santé et de l’éducation de nos enfants.

J’ai suivi avec diligence le rapport annuel sur l’état de l’éducation (ASER) qui est publié périodiquement. Nous avions les rapports pour 2018 et 2020. Maintenant, le rapport ASER pour 2021 a été publié le 17 novembre 2021.

À peu près au même moment, l’Enquête nationale sur la santé de la famille-5 (2019-21) a été publiée. Il suit le même schéma que NHFS-4, ce qui est utile pour faire une comparaison. Les deux rapports – ASER 2021 et NFHS-5 – capturent l’image de l’Inde réelle, contrairement à l’indice BSE ou à l’indice NIFTY qui capturent la santé de pas plus de 100 sociétés cotées. Ces rapports sont dans le domaine public depuis deux semaines, mais je ne me souviens pas que le Premier ministre, le ministre de l’Éducation ou le ministre de la Santé se soient exprimés sur les deux sujets.

Deux rapports, principales conclusions

Les deux rapports évaluent l’impact de la pandémie. Ils ne peuvent pas être écartés comme le résultat d’un événement ponctuel. Les conclusions des rapports sont déprimantes. Permettez-moi d’énumérer les principales conclusions :

ASER 2021 (Rural) :

1. Il y a une nette évolution des inscriptions des écoles privées vers les écoles publiques.

2. Il y a une augmentation constante du nombre d’enfants qui suivent des « scolarisation ».

3. La possession de smartphones a augmenté, mais l’accès des enfants reste un problème.

4. Il y a une diminution du soutien à l’apprentissage à la maison à mesure que les écoles rouvrent.

5. Il y a une légère augmentation du matériel d’apprentissage disponible pour les enfants.

NFHS 2019-21 :

1. L’indice synthétique de fécondité a atteint 2,0 (légèrement en dessous du taux de remplacement), mais la population de trois États (également parmi les plus pauvres) continue de croître à un rythme plus élevé.

2. Le sex-ratio parmi les enfants nés au cours des cinq dernières années a chuté de manière inexplicable à 929 (femmes/hommes).

3. Les problèmes d’assainissement, de carburant propre et de santé continuent de poser problème à des millions de familles.

4. Les taux de mortalité diminuent, mais sont inacceptablement élevés.

5. Le retard de croissance, l’émaciation et l’anémie sont de graves défis pour les enfants.

Juxtaposer la première série de conclusions sur l’éducation avec la deuxième série de conclusions sur la santé. Il est évident que la ressource la plus précieuse d’un pays, les enfants, est négligée en Inde et qu’il n’y a guère de débat public sur le sujet. Même le ministère mis en place exclusivement pour leur bien-être, le ministère du Développement de la femme et de l’enfant, semble plongé dans un profond sommeil.

Inégalités, aggravées

L’inégalité entre les différentes couches de la population est observée dans tous les pays. Le revenu et la richesse sont les plus grands différenciateurs. En Inde, ces différences sont aggravées par la religion et la caste. Les personnes issues de groupes sociaux et économiques défavorisés sont parmi les plus pauvres et les plus chômeurs, discriminées et délaissées par l’État. Vous pouvez imaginer l’état de l’éducation et de la santé de leurs enfants par rapport à celui des autres enfants.

L’ASER et la NFHS n’ont pas effectué de dénombrement ou d’analyse des données basé sur la religion ou la caste. Ils concernent tous les enfants. Considérons quel genre d’enfants grandissent dans l’Inde contemporaine, en particulier lorsque le pays est touché par une pandémie. Mes conclusions sont :

Les couples ont moins d’enfants, mais ils ne donnent pas naissance à un nombre à peu près égal d’enfants de sexe masculin et féminin. Alors que le sex-ratio global des femmes par rapport aux hommes est sain (1 020), il a chuté de manière alarmante parmi les 0-5 ans à 929. Ce nombre a été contesté – et il devrait être examiné avec rigueur – mais la tendance, si elle est correcte, est une question. de grande inquiétude. Les trois États les plus pauvres continuent d’être mal gouvernés. Ils s’ajoutent à la population à un taux supérieur à la moyenne nationale. Cela signifie que plus d’enfants sont ajoutés dans les États pauvres. Les mesures de réduction de la pauvreté semblent avoir échoué dans ces États. Malgré de grandes déclarations, l’Inde n’est pas encore exempte de défécation à l’air libre. Le programme de bouteilles gratuites (maintenant appelé Ujjwala) n’a pas le succès qu’il prétend être. Bien que les infrastructures et les services de santé se soient améliorés, la santé maternelle et infantile est toujours négligée. Nous ne pouvons accepter une situation où de nombreux enfants meurent à la naissance (24,9 pour mille), pendant la petite enfance (35,2) et au cours des cinq premières années (41,9). Pour les enfants qui survivent, la nutrition est un grand défi. Cela se reflète dans le pourcentage déconcertant de retard de croissance (35,5 %), d’émaciation (19,3) et de carence nutritionnelle (32,1). La « perte d’apprentissage » en 2020-2021 et 2021-2022 a été colossale. Les écoles avaient été fermées pendant 73 semaines contre une moyenne mondiale de 35 semaines. Les enfants sont passés des écoles privées aux écoles publiques en raison de la migration et de la détresse financière. La capacité des écoles publiques à absorber le nombre accru d’enfants est douteuse et de nombreux enfants ont été observés assis dans des classes à plusieurs niveaux. Seulement 39,8 pour cent ont déclaré avoir reçu du matériel d’apprentissage lorsque les écoles avaient été fermées. Les compétences de base (lecture et calcul) étaient terriblement en deçà du niveau de la classe.

Est-ce que le Premier ministre, les ministres en chef et les gouvernements central et étatique épargneront une pensée – et prononceront un mot – sur l’état inquiétant de la santé et de l’éducation de nos enfants ?

