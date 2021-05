Across The Aisle: Pas l’âge de la raison, écrit P Chidambaram

La capacité nominale des deux fabricants indiens – Serum Institute et Bharat Biotech – était connue du gouvernement.

Le peuple indien – ou du moins la grande majorité – est arrivé à un point où il est arrivé à la conclusion qu’il ne doit compter que sur lui-même, ainsi que sur sa famille et ses amis, pour protéger sa vie. Dans la bataille contre Covid-19, l’État, en particulier le gouvernement central, s’est évanoui. Quelques gouvernements d’État jouissent encore d’un minimum de confiance, comme le Kerala et l’Odisha. Puisqu’il y a un changement de gouvernement au Tamil Nadu et à Pondichéry, il faut réserver son jugement à leur sujet.

Aucune partie ne peut échapper au blâme. Certains ont essayé malgré les obstacles, certains ont hésité et certains ont enterré les faits et se sont appuyés sur le bluff et le fanfaron. Les victimes sont le peuple.

Les arguments ne régleront pas la question de savoir qui est le principal responsable de ce terrible état de fait, car ce n’est pas l’ère de la raison. Au lieu de cela, il est plus politique de réaffirmer certains faits incontestables et de laisser à chaque individu le soin de répondre à cette question. Voici ma liste:

Demande vs offre

1. Le tableau de base:

La taille approximative de chaque groupe cible est disponible et était connue du gouvernement. Par conséquent, le nombre qui sera ajouté du côté de la demande à chaque date d’étape était calculable, mais cela n’a pas été fait. Le nombre de doses de vaccin nécessaires était le nombre de demande x 2. Compte tenu de l’hésitation initiale à la vaccination, il a été possible de calculer la demande probable de doses de vaccin. Cela aussi n’a jamais été fait.

2. La capacité nominale des deux fabricants indiens – Serum Institute et Bharat Biotech – était connue du gouvernement. La capacité de fabrication réelle et le taux de mise à l’échelle auraient pu être vérifiés par une inspection en usine et un audit périodique. Cela aussi n’a jamais été fait.

Vaccination sans vaccins!

3. Une commande ferme de vaccins n’a été passée auprès du Serum Institute et de Bharat Biotech que le 11-01-2021. Les premiers approvisionnements ont été effectués par les deux sociétés à partir de leurs stocks produits à leurs risques et périls. Ainsi, un temps précieux a été perdu pour inciter les deux sociétés à accélérer leur production.

4. Au moins une entreprise (Serum Institute), et peut-être les deux, avaient besoin de financement pour augmenter leur capacité. L’aide financière pour l’ajout de capacité n’a été octroyée qu’à cette date. Des avances d’approvisionnement ont été annoncées le 19-04-2021, mais cela s’apparente à un paiement anticipé pour l’approvisionnement, pas à une subvention en capital ou à un prêt pour augmenter la capacité.

5. L’exportation de vaccins fabriqués en Inde a été autorisée jusqu’en mars 2021. Elle n’a été interdite que le 29 mars 2021. Pendant ce temps, 5,8 crores de doses de vaccins avaient été exportés.

6. L’approbation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer n’a pas été approuvée et Pfizer a retiré sa demande. Le troisième vaccin, Spoutnik V, n’a obtenu l’EUA (autorisation d’utilisation d’urgence) que le 12-04-2021 et le premier lot n’a atterri en Inde que le 01-05-2021. Aucun autre vaccin n’a été approuvé pour utilisation ou importé en Inde jusqu’à cette date.

7. Une grande partie de l’infrastructure sanitaire supplémentaire créée en 2020 a été démantelée après octobre 2020 et a dû être reconstruite après le début de la deuxième vague en mars 2021, exerçant une pression intolérable sur les infrastructures survivantes telles que les lits d’hôpitaux, les ventilateurs et les camions-citernes / concentrateurs d’oxygène.

8. Lorsque la première vague a atteint un plateau, les tests ont considérablement ralenti. Lorsque le nombre d’échantillons testés diminue, le nombre de nouvelles infections détectées diminue également. Les tests n’ont pas été accélérés. Le toit n’a pas été réparé tant que le soleil brillait, le toit fuit quand la pluie tombe.

9. Le nombre de doses de vaccination administrées chaque jour, au lieu d’augmenter, a diminué. Le 2 avril, 42,65157 doses impressionnantes ont été administrées. La moyenne quotidienne pour avril, cependant, n’était que d’environ 30 lakh. En mai, la moyenne par jour est encore tombée à environ 18,5 lakh. Le programme de vaccination suffoque en raison d’une pénurie de vaccins.

Refuser, refuser plus

10. Il n’existait aucun plan pour cartographier et exploiter les ressources potentielles en cas d’urgence. Par exemple, il n’était pas prévu d’augmenter les sources d’oxygène, de convertir les pétroliers d’azote / argon en camions-citernes d’oxygène, d’importer et de construire des usines PSA (absorption à pression variable) et d’importer et de stocker des concentrateurs d’oxygène et des ventilateurs. Il n’y avait aucun plan pour augmenter le nombre d’infirmières et d’ambulanciers paramédicaux.

11. Lorsque la deuxième vague a commencé, on a supposé qu’elle ressemblerait à la première vague, montant lentement, puis plafonnant, puis diminuant. Aucune tentative n’a été faite pour imaginer plusieurs scénarios, y compris le pire des cas. Par conséquent, il n’y avait aucun plan pour contrer la montée et la propagation rapides de la deuxième vague. Il est juste de supposer qu’il n’y a pas de plan pour contrer une troisième ou une quatrième vague.

12. Il n’y a pas d’approche IEC – information, éducation et communication – de la santé publique. L’approche du gouvernement au cours de la première vague était orientée vers la publicité, la posture et le triomphalisme. Dans la deuxième vague, l’approche est le déni («il n’y a pas de pénurie d’oxygène», «il y a suffisamment de stocks de vaccins avec les États»), enterrant la vérité et renvoyant la balle aux États. Le résultat est un chaos et une confusion absolus et aucune responsabilité. Dans n’importe quel autre pays, les têtes auraient roulé.

Au lecteur, de prononcer le verdict.

