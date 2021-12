Across the Spider-Verse (Part One) ressemble à la suite que nous attendions tous

Ce week-end, Sony a publié une nouvelle bande-annonce pour un film très attendu de Spider-Man. Non, ce n’est pas du film Spider-Man dont tout le monde parle depuis un an. Samedi, Sony a partagé sa première bande-annonce pour Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) – la suite de son succès animé de 2018. Et comme son nom l’indique, ce ne sera pas la dernière suite que nous obtenons non plus. .

Spider-Man traversera le Spider-Verse

Naturellement, les films et émissions MCU attirent beaucoup plus l’attention que n’importe laquelle des retombées de la propriété Marvel non connectées. Into the Spider-Verse n’a rien à voir avec les films Marvel de Sony (Venom, Morbius) ou le MCU. Et pourtant, c’est peut-être le meilleur film de super-héros de la dernière décennie.

Ce n’était pas une surprise lorsque Sony a annoncé que Spider-Verse obtiendrait une suite. Les critiques étaient exubérantes, le public est venu en masse et il a remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation. Sony avait enfin une nouvelle bande dessinée certifiée entre les mains sans aucune aide de Marvel Studios.

Si vous n’avez pas vu Into the Spider-Verse depuis un moment, vous avez peut-être oublié qu’il a laissé la porte grande ouverte pour une suite. La bande-annonce reprend là où le dernier film s’était arrêté, avec Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) tombant dans la chambre de Miles Morales (Shameik Moore) via un portail. Miles la suit et nous le voyons traverser quelques univers différents tout en se battant avec Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Vous vous souvenez peut-être de ce Spider-Man futuriste de la scène post-générique.

Voici le synopsis de Sony, qui n’en dit pas trop sur l’intrigue du film :

Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse primée aux Oscars, une aventure épique qui transportera Spider-Man à temps plein et amical dans le quartier de Brooklyn à travers le multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et d’une nouvelle équipe de Spider-People. affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.

Miles Morales dans le MCU ?

Bien sûr, avec le MCU engloutissant tout sur son passage, Miles Morales finit par rencontrer les Avengers n’est certainement pas hors de portée. La productrice de Spider-Man, Amy Pascal, a même fait allusion à un tel croisement dans une récente interview. . s’est assis avec le producteur et lui a demandé s’il était prévu de rembourser l’œuf de Pâques Miles de Spider-Man: Homecoming:

On ne sait jamais. Un jour peut-être. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons maintenant avec le multivers et tout le reste.

Ce n’est pas la première fois que Pascal fait monter nos espoirs ces derniers jours. S’adressant à Fandango, Pascal a affirmé que Marvel et Sony préparaient déjà la deuxième trilogie de films Spider-Man en direct. Tom Holland a pratiquement confirmé qu’il serait de retour pour reprendre le rôle tout en essayant de naviguer dans sa propre interview peu de temps après la publication de l’interview.

Indépendamment de ce que Marvel et Sony décident de faire avec le personnage, Spider-Man n’ira nulle part de si tôt. Les acteurs peuvent changer et les histoires peuvent se terminer. Mais le sympathique quartier Spider-Man sera toujours l’un des super-héros les plus populaires de Marvel.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) sortira dans les salles de cinéma le 7 octobre 2022. La deuxième partie devrait actuellement sortir à un moment donné en 2023.