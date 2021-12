Across the Spider-Verse ‘première sa première bande-annonce – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Spider-Man: Across the Spider-Verse ‘sort la première bande-annonce du deuxième film d’animation de Sony Pictures.

Selon divers médias, le nouveau film Spider-Man: Across the Spider-Verse sortira en salles en octobre 2022.

Via les réseaux sociaux, Sony Pictures a partagé la première bande-annonce du deuxième film d’animation de « Spider-Man: Across the Spider-Verse » (première partie).

Dans la bande-annonce, nous pouvons revoir Miles Morales qui est visité par Spider-Wen et emmené dans un autre univers.

De manière inattendue, Spider-Man est attaqué par un nouveau personnage, qui semble être un Spider-Man capable de voyager dans le temps.

Et c’est que cette fois tout indique qu’une partie du nouveau film Spider-Man se développera en 2099.

Il convient également de noter que Miles Morales et Spider-Wen semblent plus âgés, ce qui indique que quelques années se sont écoulées depuis leur première rencontre.

La bande-annonce du nouveau film Spider-Man dure près de deux minutes et demie ; cependant, l’intrigue du film est si longue qu’elle sera divisée en deux parties.

Bien qu’il n’y ait toujours pas plus de détails sur la deuxième partie de « Spider-Man: Across the Spider-Verse », on pense qu’elle sortira au cours de l’année 2023.